Trotz starkem Start - THW unterliegt Veszprém von Thorsten Schettle, NDR.de

Der THW Kiel hat am Mittwochabend in der Handball-Champions League einen Dämpfer im Kampf um Platz drei hinnehmen müssen. Im Heimspiel gegen MKB Veszprém verlor die Mannschaft von Trainer Alfred Gislason mit 25:27 (15:15). Unter den Augen von Markus Gidsol, Coach des Fußball-Bundesligisten Hamburger SV, waren die "Zebras" nur in der ersten Viertelstunde die bessere Mannschaft. Durch die Niederlage rutscht der THW, bei dem Niclas Ekberg mit sieben Toren bester Werfer war, in der Gruppe A auf Rang fünf ab. Veszprém ist nun Dritter und überholt auch die SG Flensburg-Handewitt, die am kommenden Sonnabend (17.30 Uhr) Paris Saint-Germain empfangen. "Veszprém hat verdient gewonnen, weil wir gerade die Big Points in der zweiten Halbzeit nicht gemacht haben. Jetzt wird es schwierig, Platz vier zu erreichen. Wir müssten schon alle Spiele gewinnen", sagte THW-Trainer Alfred Gislason bei "Sky".

Wiencek: "Im Angriff viele Fehler gemacht" Nach dem Hinspiel hat der THW Kiel in der Gruppenphase der Champions League auch das Rückspiel gegen Veszprém verloren. Die "Zebras" rutschten auf Rang fünf ab.







Schnelle 5:1-Führung für THW

Die Kieler, die ohne Steffen Weinhold (Bänderriss) und Torwart Niklas Landin (ausgerenktes Endgelenk im linken Daumen) antraten, begannen vier Tage nach dem mühsamen 30:25-Erfolg in Schaffhausen furios. Nach 30 Sekunden eröffnete Patrick Wiencek die Begegnung mit dem 1:0. Knapp acht Minuten waren von der Uhr, da hatte sich der THW bereits eine 5:1-Führung herausgeworfen. Die Gäste aus Veszprém machten es den Hausherren allerdings auch relativ leicht, zudem mangelte es den Ungarn offensiv an Einfällen. Bis zur 7:4-Führung, zu der Niclas Ekberg bereits drei Torerfolge beigetragen hatte, dominierte Kiel das Geschehen, doch die Vorzeichen ändern sich im Handball schnell: Wenig später egalisierten die Ungarn zum 7:7. Und in der 21. Minute gingen die Gäste sogar zum ersten Mal in Führung (11:10).

Hin und her ging es bis zur Pause. Ekberg gelang in Unterzahl per Siebenmeter das 13:12, keine zwei Minuten vor Schluss schraubte der Schwede dann das Ergebnis sogar mit seinem sechsten Treffer auf eine Zwei-Tore-Führung (15:13). Teamkollege Wiencek hatte zu diesem Zeitpunkt bereits fünfmal eingenetzt. Doch Zeit für Gelassenheit blieb erneut nicht: Innerhalb weniger Augenblicke gelang Veszprém das 15:15, sogar ein Kieler Rückstand war zur Pause möglich.

Veszprém stark im zweiten Durchgang

THW Kiel - MKB Veszprém 25:27 (15:15) Tore THW Kiel: Ekberg (7), Wiencek (6), Bilyk (3), Duvnjak (2), Zeitz (2), Vujin (2), Toft Hansen (1), Dissinger (1), Dahmke (1)

Tore MKB Veszprém: Ilic (7), Nagy (6), Lekai (6), Ivancsik (2), Sulic (2), Gulyas (1), Gajic (1), Nilsson (1), Ugalde Garcia (1)

Den Schwung aus den Schlussminuten der ersten Halbzeit brachten die Ungarn dann auch zu Beginn des zweiten Durchgangs aufs Parkett. Schnell stand es 15:18, doch der THW schaffte es, sich von der kalten Dusche zu erholen. Rune Dahmke verkürzte mit seinem ersten Treffer des Abends in der 40. Minute auf 19:20. Zudem war Andreas Wolff, der ansonsten nicht seinen besten Tag erwischte, in dieser Phase im Kieler Gehäuse vermehrt zur Stelle. Nikola Bilyk gelang schließlich mit einer starken Aktion das 20:20 (42.), doch anschließend machten sich die Gastgeber mit weiteren Unaufmerksamkeiten in der Abwehr eine mögliche Führung zunichte. Beim Stand von 21:23 folgte eine Auszeit, dreizehn Minuten waren da noch zu spielen. Nach einem misslungenen Siebenmeter von Ekberg und einem erfolgreichen Wurf von Gäste-Akteur Dragan Gajic lautete das Ergebnis 22:25 (53.).

Die Anhänger peitschten die "Zebras" noch einmal nach vorne, doch der Drei-Tore-Rückstand (23:26) hatte auch drei Minuten vor dem Ende noch Bestand. Die starken Ungarn spielten die Partie jetzt konzentriert zu Ende. 70 Sekunden vor dem Abpfiff konnte Christian Zeitz (von 2014 bis 2016 für Veszprém aktiv) noch einmal verkürzen, doch der Treffer kam ebenso zu spät wie das 25:26 durch Bilyk. Mit 25:27 musste sich die Kieler schließlich geschlagen geben.

