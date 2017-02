Stand: 08.02.2017 14:20 Uhr

Trainer Berge erteilt Flensburg Absage

Christian Berge wird nicht Nachfolger von Ljubomir Vranjes bei der SG Flensburg-Handewitt. Der norwegische Nationaltrainer erteilte dem Handball-Bundesligisten eine Absage und bleibt Coach des WM-Zweiten. Dies bestätigte der norwegische Handballverband NHF am Mittwoch. Bereits am Dienstag hatte der Verband auf Instagram ein Foto mit dem Titel: "In Berge we trust" veröffentlicht. Die Frage, wer Vranjes ab dem kommenden Sommer beerbt, ist damit weiter offen.

Norweger galt als Wunschkandidat

Berge galt als Wunschkandidat für den vakanten Trainerposten an der Förde. Der Norweger war von 1999 bis 2006 für die Flensburger als Spielmacher aufgelaufen und hatte mit den Schleswig-Holsteinern zahlreiche Titel gefeiert, darunter das Double 2004. Der norwegische Verband soll sich intensiv um eine Verlängerung mit dem Coach bemüht haben - und hat nun das Rennen gemacht.

