Stand: 13.03.2017 13:15 Uhr

Tickets für den Tag des Handballs gewinnen

Handball pur in Hamburg! Am kommenden Sonntag (19. März) steigt der Tag des Handballs in der Barclaycard Arena. Bei dem Event in der Hansestadt spielt zunächst die Frauen-Nationalmannschaft um 14.30 Uhr gegen Schweden, ab 17.30 Uhr treffen die Männerteams beider Länder aufeinander. Bereits um 11.30 Uhr bestreitet die Jugend-Nationalmannschaft ein Länderspiel gegen Israel.

Video 05:34 min Michelmann: "Wichtiger Tag für den Handball" Der Tag des Handballs in Hamburg am 19. März soll Werbung für den Sport sein - und für den Standort. DHB-Präsident Andreas Michelmann im Interview mit Thomas Koos. Video (05:34 min)

Sie können live dabei sein! Der NDR Sportclub verlost 3x2 Tickets unter den Teilnehmern, die folgende Frage richtig beantworten: Wer ist neuer Bundestrainer der Handball-Männer?

Einfach die Frage im unten angehängten Formular richtig beantworten, das Formular abschicken und die Daumen halten. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. NDR Mitarbeiter und ihre Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Das Gewinnspiel endet am Donnerstag, den 16. März 2017, um 15 Uhr. Die Gewinner werden dann sofort auf NDR.de/sport bekanntgegeben und erhalten die weiteren Informationen per Mail. Wir wünschen Ihnen viel Glück!

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 14.03.2017 | 07:25 Uhr