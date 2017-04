Stand: 15.04.2017 20:29 Uhr

THW verspielt letzte Chance auf Meisterschaft von Christian Görtzen, NDR.de

Nur sechs Tage nach dem Hochgefühl durch den Gewinn des DHB-Pokals folgte für Handball-Rekordmeister THW Kiel am Sonnabend der Niederschlag. Die "Zebras" verspielten am 26. Spieltag der Bundesliga durch einen schwachen Auftritt beim Abstiegskandidaten TBV Lemgo ihre letzte Chance auf den Gewinn der Meisterschaft. Bei den Ostwestfalen unterlag der THW vor 4.559 Zuschauern mit 30:34 (11:16). Die Schleswig-Holsteiner weisen als Tabellendritter nun 42:10 Punkte vor. Dies sind schon sechs Minuspunkte mehr als Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt (44:4), der am Sonntag beim Vierten Füchse Berlin gastiert. Nach der Kieler Niederlage ist klar: Es gibt um die Meisterschaft einen Zweikampf zwischen der SG und dem amtierenden Champion Rhein-Neckar Löwen (43:5).

"Zebras" behäbig, TBV hochmotiviert

TBV Lemgo - THW Kiel 34:30 (16:11) Tore TBV Lemgo: Ebner (8), Skroblien (6), Hornke (5/1), Bartok (5), Suton (3), Theuerkauf (2), Valiullin (2), Kogut (1), Klimek (1), Mansson (1)

Tore THW Kiel: Ekberg (8/3), Nilsson (6), Bylik (4), Vujin (4), Lackovic (1), Toft Hansen (1), Brozovic (1), Weinhold (1), Dahmke (1), Dissinger (1), Santos (1)

Zuschauer: 4.559

Gislason setzte im Tor auf Andreas Wolff anstelle von Niklas Landin. Letztgenannter hatte im Endspiel des Final Four in Hamburg gegen die SG Flensburg-Handewitt stark aufgetrumpft. Die Schleswig-Holsteiner begannen in der Lipperlandhalle mit einer 6-0-Deckung, in der Patrick Wiencek und Rene Toft Hansen den Mittelblock bildeten. Sehr behäbig starteten die Kieler in die Partie, schnell lagen sie beim Abstiegskandidaten mit 0:2 (4.) zurück. Zwar kam das Gislason-Team durch Blazenko Lackovic wieder auf 2:2 (7.) heran, doch davonziehen konnte der große Favorit danach den hochmotivierten Ostwestfalen nicht. Dem THW-Spiel mangelte es an Ideen und der nötigen Entschlossenheit. Immer wieder schlichen sich technische Fehler ein. Das Fehlen des kroatischen Spielmachers Domagoj Duvnjak, der sich nach dem Pokal-Triumph einer Operation an der Patellasehne unterzogen hat, machte sich negativ bemerkbar. Und so kam es, dass der TBV in der 23. Minute durch einen Treffer von Tim Suton mit 11:9 führte, vier Minuten später hieß es durch Dominik Ebner gar 13:10. Gislason, der zuvor schon auf eine 3-2-1-Deckung mit Christian Dissinger in der Spitze umgestellt hatte, nahm eine Auszeit. Auch das half nichts. Lemgo ging zur großen Freude der begeisterten Zuschauer mit einem bemerkenswerten 16:11 in die Pause.

Gislasons Rochaden gehen nicht auf

Gislason stellte seine Mannschaft um. Lackovic übernahm den Part im zentralen Rückraum, Rune Dahmke rückte von dort auf seine angestammte Linksaußen-Position. In der 32. Minute kam auch Landin für Wolff, der nur 4 von 19 Würfen (21 Prozent) auf sein Tor abgewehrt hatte. Lemgo ließ sich von den Rochaden des Gegners aber nicht aus der Ruhe bringen, Donat Bartok sorgte für das 20:15 (38.). Auch mit Landin wurde es nicht besser, und so nahm Gislason in der 42. Minute schon wieder einen Rücktausch auf der Position vor. Bei den Kielern lief kaum etwas zusammen. Es fehlte an der nötigen Aggressivität in der Deckung - und an dem unbedingten Willen, dem Spiel noch eine Wende geben zu wollen. Letztlich unterlag der THW mit 30:34. Erfolgreichster Spieler bei den Norddeutschen war Niclas Ekberg mit acht Treffern.

