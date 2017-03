Stand: 30.03.2017 20:34 Uhr

THW erreicht Viertelfinale gegen FC Barcelona von Christian Görtzen, NDR.de

Der THW Kiel steht im Viertelfinale der Champions League. Dank einer kämpferisch herausragenden Leistung gelang den "Zebras" am Donnerstag im Achtelfinal-Rückspiel bei den Rhein-Neckar Löwen die Wende. Das 26:24 (12:12) vor 10.712 Zuschauern in Mannheim reichte zum Einzug in die Runde der letzten Acht, wo nun der FC Barcelona wartet. Kiel hatte in der vergangenen Woche das Hinspiel gegen die Löwen mit 24:25 verloren. Der THW ist noch nie im Achtelfinale der Königsklasse gescheitert. Marko Vujin und Nikola Bilyk waren mit je fünf Treffern beste Werfer der Norddeutschen. Die SG Flensburg-Handewitt hat am Sonntag (19.30 Uhr) im Heimspiel gegen HC Meshkov Brest die Chance nachzuziehen. Das Hinspiel in Weißrussland haben die Schleswig-Holsteiner mit 26:25 gewonnen.

"Zebras" starten stark

Rhein-Neckar Löwen - THW Kiel 24:26 (12:12) Tore Rhein-Neckar Löwen: Ekdahl Du Rietz 6, Petersson 5, Sigurdsson 5, Groetzki 3, Pekeler 3, Larsen 1, Schmid 1/1

Tore THW Kiel: Bilyk 5, Vujin 5, Wiencek 4, Duvnjak 3, Nilsson 3, Weinhold 3, Santos 2, Ekberg 1

Zuschauer: 10.712

Strafminuten: 2 / 8

Rote Karte: Toft Hansen (Kiel / 6.)

Gislason hatte im Vorfeld der Partie zu verstehen gegeben, dass seine angeschlagenen Spieler Domagoj Duvnjak (Überlastung der Patellasehne), Steffen Weinhold (Schmerzen in der Nackenmuskulatur) und Rene Toft Hansen (Adduktorenprobleme) in Mannheim nicht spielen würden. Das Trio hatte auch das Bundesligaspiel bei der TSV Hannover-Burgdorf (27:26) verpasst. Gegen die Löwen war die drei Führungsspieler allerdings wieder dabei - und wie. Weinhold und Duvnjak sorgten mit ihren Toren zum 2:0 (3.) für einen optimalen Start der Schleswig-Holsteiner. Auch Torhüter Niklas Landin trug mit einem gehaltenen Siebenmeter von Gudjon Valur Sigurdsson dazu bei.

Frühe Rote Karte für Toft Hansen

Beim Stand von 3:0 kam es allerdings zu einem herben Dämpfer für den Rekordmeister, der mit einer 6-0-Deckung begann. Der offensichtlich übermotivierte Däne Toft Hansen ging bei einem Abwehrversuch gegen Alexander Pettersson viel zu rustikal zur Sache. Die guten mazedonischen Schiedsrichter Slave Nikolov und Gjorgji Nachevski zeigten dem Kieler zu Recht die Rote Karte (6.). Nach einer guten Viertelstunde glich Hendrik Pekeler für die Löwen zum 7:7 (19.) aus, und Sigurdsson sowie Petersson sorgten jeweils per Tempo-Gegenstoß für das 9:7 (22.). Die "Zebras" leisteten sich in der Phase zu viele technische Fehler. Nach einer von Gislason genommenen Auszeit fingen sie sich wieder. Bilyk traf zum 11:11 (28.). Zur Pause hieß es 12:12.

Landin wird für Kiel zum Rückhalt

In der zweiten Halbzeit legten die Löwen immer wieder vor, doch der THW zog nach. Vujin erzielte in der 47. Minute den Ausgleich zum 21:21. Nur zwei Minuten später sorgte der Serbe dann aber auch schon wieder für Enttäuschung bei den Kieler Fans. Er setzte die eklatante Schwäche von der Strafwurf-Linie fort. Sein verworfener Versuch war der vierte von vier. Zuvor hatte Löwen-Keeper Andreas Palicka bereits zwei Würfe von Niclas Ekberg und einen von Vujin gehalten. In den letzten Minuten wurde die Partie, die auf keinem guten technischen Niveau stand, immer hektischer. Mit dem 26:24 durch Patrick Wiencek hatte der THW einen wichtigen Teilerfolg errungen. Von nun an würde jeder Sieg mit nur einem Tor Unterschied zum Weiterkommen reichen. Und dann war auch noch Ladin zur Stelle. Der Däne parierte 39 Sekunden vor dem Ende einen Wurf von Pekeler. Wenig später lagen sich die Kieler vor Freude in den Armen.

