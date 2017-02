Stand: 23.02.2017 13:26 Uhr

THW Kiel will Minimalchance nutzen von Jan Kirschner, NDR.de

Lediglich drei Autostunden und zwei Tabellenplätze in der Gruppe A der Champions League trennen den THW Kiel und den dänischen Handball-Meister BSV Bjerringbro-Silkeborg. Die sportlichen Perspektiven vor dem direkten Duell am Sonnabend um 17.30 Uhr könnten aber unterschiedlicher kaum sein. Während die Gäste aus Skandinavien einen Überraschungscoup benötigen, um ihre Chancen auf das Achtelfinale zu wahren, haben sich die "Zebras" bereits aller Zweifel am Erreichen der nächsten Runde entledigt. Für sie geht es nun darum, sich mit möglichst vielen Punkten an den letzten drei Spieltagen vom fünften auf den vierten oder gar dritten Rang zu verbessern. Die 25:27-Heimniederlage vor gut einer Woche gegen Veszprém war in dieser Hinsicht allerdings ein Rückschlag. "Die Ungarn sind als Dritter so gut wie durch, sie haben die schweren Gegner hinter sich", betont THW-Coach Alfred Gislason: "Wir werden wohl nicht einmal Vierter." Auf diesem Platz rangiert derzeit die SG Flensburg-Handewitt.

Schweres Restprogramm für die "Zebras"

Hintergrund der Trainer-Skepsis: An den letzten beiden Spieltagen geht es gegen die absoluten Topteams FC Barcelona und Paris Saint-Germain HB. Ein von allen Seiten erwarteter Sieg gegen die Jütländer, die von 400 Fans nach Kiel begleitet werden, reicht nicht für eine Verbesserung in der Tabelle. Im Oktober glückte dem THW in Silkeborg ein 28:25-Erfolg. Einem Super-Start folgten damals ein schwaches Mittelstück und ein souveränes Ende. "Dänische Mannschaften spielen prinzipiell einen schnellen, technisch starken Handball", warnt Gislason. Zumindest stimmte zuletzt die Formkurve seiner Mannschaft. Gegen Wetzlar und Melsungen glückten zwei relativ souveräne Heimsiege.

Landin hofft auf Einsatz gegen seinen Ex-Club

Einen Akteur hat der THW in seinen Reihen, der einst für den dänischen Kontrahenten auflief. Von 2010 bis 2012 hütete Niklas Landin das BSV-Gehäuse und wechselte dann in die Bundesliga zu den Rhein-Neckar Löwen. "Ich habe in den zwei Jahren dort meinen ersten richtig großen Schritt als Handballer gemacht", erinnert sich der 28-Jährige. Ob er allerdings gegen seinen Ex-Club spielen kann, ist ungewiss. Vor zwei Wochen renkte er sich im Training das Endgelenk des linken Daumens aus und kam seitdem nicht mehr zum Einsatz. Außerdem müssen die Kieler weiterhin auf Steffen Weinhold (Bänderriss im Sprunggelenk) verzichten.

