THW Kiel kassiert Rekord-Niederlage von Ingmar Deneke, NDR.de

Der THW Kiel hat die Gruppenphase der Handball-Champions-League mit der höchsten Niederlage seiner Geschichte in der Königsklasse beendet. Zum Abschluss in der Gruppe A verlor der deutsche Rekordmeister beim französischen Starensemble von Paris St. Germain 24:42 (10:22). Trainer Alfred Gislason sprach bei "sky" von einer "skandalös schlechten" Leistung. Annähernd so hoch hatten die Norddeutschen zuletzt im Dezember 2006 in der Bundesliga verloren. Damals hieß es 24:39 beim SC Magdeburg. Dennoch können die Kieler das Debakel sportlich verschmerzen. Bereits vor der Partie war der THW als Gruppenfünfter für das Achtelfinale qualifiziert. Gegner dort sind die Rhein-Neckar Löwen. Paris kam als Zweiter weiter.

"Zebras" lassen sich demontieren

Paris St. Germain - THW Kiel Tore Paris: Gensheimer (7), N. Karabatic (7), Hansen (6), Stepancic (5), Nielsen (4), Garain (3), Abalo (3), Kounkoud (2), Remili (2), L. Karabatic (1), Narcisse (1), Nahi (1)

Tore Kiel: Vujin (5), Ekberg (3), Nilsson (3), Duvnjak (2), Lackovic (2), Dissinger (2), Zeitz (2), Bilyk (2), Toft Hansen (1), Brozovic (1), Santos (1)

Zuschauer: 2.700

Nach dem knappen Erfolg im Hinspiel gegen PSG hatte sich Gislason auch für das Rückspiel einen Sieg gewünscht. Dass dieser Wunsch nicht in Erfüllung geht, war schnell klar. Schon in der Anfangsphase hatten die Gäste Schwierigkeiten, die massive, gegnerische Abwehr zu durchbrechen. Die Pariser dagegen, angeführt vom deutschen Nationalspieler Uwe Gensheimer, traten viel effektiver und zupackender auf. Spielstand nach neun Minuten: 3:8 aus Sicht der Kieler. Danach wurden die Norddeutschen weiter demontiert. Nach 18 Minuten hatte sich der THW bereits 15 Gegentore eingefangen (7:15). Immer wieder rollten Tempogegenstöße auf den Kasten der "Zebras" zu. Die Torhüter Niklas Landin und danach Andreas Wolff fischten einen Ball nach dem anderen aus den Maschen. Indiskutabler Halbzeit-Rückstand: 10:22.

Leblose THW-Abwehr

Nach der Pause blieb die Partie einseitig. Vor allem Nikola Karabatic hatte kein Mitleid mit seinem Ex-Verein und war an Effektivität nicht zu überbieten. Sein Treffer zum 16:29 aus THW-Sicht war sein siebtes Tor im siebten Versuch. Sinnbildlich für den Kieler Angriff war eine Szene in der 39. Minute: Christian Zeitz fing erst einen Pariser Angriff ab, vertendelte dann fast den Ball, kam doch noch frei zum Abschluss und scheiterte am PSG-Keeper. Doch das größte Kieler Problem an diesem gebrauchten Abend war die leblose Abwehr, die dem Spielwitz der Pariser hilflos ausgeliefert war und am Ende 42 Treffer kassiert hatte. Damit hat der THW die lange Gruppenphase mit sieben Niederlagen abgeschlossen.

Gute Bilanz gegen Löwen

Die Achtelfinal-Partien gegen die Rhein-Neckar Löwen werden Ende März/Anfang April ausgetragen. Die Löwen haben im Rückspiel Heimrecht, der THW muss somit zuerst zu Hause antreten. Der genaue Spieltermin wird in Absprache mit den Vereinen und Fernsehanstalten vom europäischen Handball-Verband EHF festgelegt. Die Kieler Bilanz gegen gegen die Mannheimer auf internationaler Ebene kann sich sehen lassen: Bisher haben die "Zebras" vier Spiele gewonnen, einmal gab es eine Niederlage und einmal trennten sich beide Mannschaften unentschieden.

