THW Kiel gewinnt Handball-Krimi in Celje

Der THW Kiel hat einen wichtigen Sieg im Kampf um dem Achtelfinaleinzug in der Handball-Champions-League gefeiert. Der deutsche Rekordmeister setzte sich am Sonntagabend beim slowenischen Titelträger RK Celje mit 28:27 (15:14) durch. Die Schleswig-Holsteiner haben die Qualifikation für die Runde der letzten 16 nach dem dritten Erfolg im achten Spiel wieder selbst in der Hand. Sie verbesserten sich in der Gruppe B auf Rang fünf, der zum Weiterkommen berechtigt. Zudem nahmen die "Zebras" Revanche für die überraschende 26:29-Heimpleite in der Vorwoche gegen die Osteuropäer.

Kiel mit starkem Beginn und schwacher Schlussphase

Der THW zeigte gegen Celjes Jungspunde (Durchschnittsalter: 20,3 Jahre) in den Anfangsminuten eine in allen Belangen sehr reife Leistung. Insbesondere im Positionsangriff - bis dato ein Kieler Schwachpunkt in dieser Saison - wusste das Team von Coach Alfred Gislason zu überzeugen. Nach zwölf Minuten schlug eine 9:4-Führung für die Norddeutschen zu Buche, zu der Kreisläufer Patrick Wiencek drei Treffer beigesteuert hatte. Dieses hohe Niveau konnte der Bundesligist allerdings nicht konservieren. Er ließ ab Mitte des ersten Abschnitts im Angriff die nötige Geduld sowie Entschlossenheit vermissen und brachte die Slowenen durch schwache Abschlüsse zurück ins Spiel. Tor um Tor holte der Königsklassen-Gewinner von 2004 auf und hatte den Rückstand zur Pause auf 14:15 verkürzt.

Ekberg trifft Sekunden vor Ultimo zum Sieg

RK Celje - THW Kiel 27:28 (14:15) Tore RK Celje: Marguc 5, Vujovic 5, D. Dujshebaev 4/1, Kodrin 4, Razgor 3, Beciri 2, Suholeznik 2, Anic 1, Malus 1/1

THW Kiel: Ekberg 7/3, Wiencek 6, Bilyk 4, Dahmke 3, Nilsson 3, Vujin 2, Zeitz 2, Zarabec 1

Zuschauer: 4.600

Nach dem Seitenwechsel verhinderte zunächst der überragende THW-Schlussmann Niklas Landin mehrmals den Ausgleich. Gegen den präzisen Wurf von Gal Marguc zum 18:18 war dann aber auch der Däne machtlos (39.). Kurz darauf gelang Tilen Kodrin mit dem 19:18 sogar die erste Führung Celjes. Beide Treffer kassierten die "Zebras" in Unterzahl - Nikola Bilyk brummte eine Zweiminuten-Strafe ab. Nun waren Moral und handballerische Lösungen vom Gislason-Team gefragt, dessen Achtelfinal-Chancen bei einer weiteren Pleite erheblich gesunken wären. Und die Schleswig-Holsteiner befreiten sich aus der komplizierten Situation. Zum einen, weil es ihnen gelang, ihr eigenes Spiel wieder etwas zu stabilisieren. Zum anderen profitierte Kiel erheblich von überhasteten Aktionen des unerfahrenen Kontrahenten.

Weil es die Gäste aber mehrmals versäumten, ihre Führung auf drei Tore auszubauen, gab es eine dramatische Schlussphase. Zunächst konnten die Slowenen in Unterzahl - Matic Suholeznik hatte zwei Minuten erhalten - durch den früheren THW-Profi Igor Anic und Branko Vujovic zum 27:27 egalisieren, dann traf Niclas Ekberg mit dem letzten Angriff der Begegnung Sekunden vor dem Ende zum "Zebras"-Erfolg. Celje hatte nach dem Ausgleich im Überschwang der Gefühle das Rückzugsverhalten zum Glück für die Kieler nahezu vergessen.

