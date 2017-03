Stand: 03.03.2017 14:56 Uhr

THW Kiel: Wiedergutmachung im Klassiker? von Jan Kirschner, NDR.de

Bereits 22 Mal standen sich der THW Kiel und der FC Barcelona gegenüber. Doch die 23. Auflage des Handball-Klassikers am Sonntag (19.45 Uhr) in Kiel hat nicht die Brisanz vieler vorheriger Duelle. Zwar kämpfen die Katalanen noch um den Sieg in der Gruppe A der Champions League, doch für die Hausherren scheint Platz fünf zementiert. Die besser postierten Flensburger müssten im Schlussspurt schon zwei Mal patzen, während der Verfolger Plock ein schweres Restprogramm vor der Brust hat. Für den THW Kiel wird es um Rehabilitation gehen, um Seelen-Massage für das angeknackste Selbstvertrauen und um mehr spielerische Akzente im Angriff, wo zuletzt Domagoj Duvnjak in kritischen Phasen oft zum Alleinunterhalter wurde.

Bittere Niederlagen gegen Silkeborg und Magdeburg

Zuletzt gab es für den THW zwei bittere Niederlage. Nach dem 21:24 in der Champions League gegen den dänischen Außenseiter Bjerringbro-Silkeborg ernteten die "Zebras" Pfiffe vom eigenen Publikum. Das unglückliche 26:27 in Magdeburg reduzierte die Chancen im Titelrennen der Bundesliga auf ein Minimum. "Wir werden jetzt den Blick nach vorne richten und versuchen, die beiden abschließenden Spiele in der Champions League zu gewinnen - auch wenn da richtig harte Brocken auf uns zukommen", sagt Kreisläufer Rene Toft Hansen.

Landin meldet sich zurück

Eine positive Nachricht ging im Frust über die vergangenen Spiele ein wenig unter: Nachdem er sich drei Wochen zuvor im Training den linken Daumen ausgerenkt hatte, kehrte Niklas Landin in der zweiten Hälfte des Magdeburg-Krimis ins THW-Gehäuse zurück und parierte nicht weniger als zwölf Würfe. Somit hat der Rekordmeister mit dem Dänen und Andreas Wolff wieder ein Torhüter-Gespann mit Weltklasse-Format, was im Konzert der Großen fast unabdingbar ist. Gegen Barcelona dürfte nach Stand der Dinge nur Steffen Weinhold (Bänderriss im Sprunggelenk) fehlen.

Wiedersehen mit Jicha und Jallouz

Weitere Informationen Ergebnisse Handball-Champions-League, Gruppe A Spielansetzungen und Ergebnisse der Gruppe A in der Handball-Champions-League. mehr

Für zwei Akteure im Barca-Dress ist die Begegnung am Sonntag eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte: Filip Jicha war von 2007 bis 2015 ein absoluter Leistungsträger und lässt am Mittelmeer seine Karriere als Abwehr-Spezialist ausklingen. Ganz anders sieht es bei Wael Jallouz aus: Der Tunesier konnte sich in der Serie 2013/14 in Kiel nicht durchsetzen, blühte in Barcelona auf und traf in den bisherigen zwölf Königsklassen-Spielen bereits 42 Mal aus dem Rückraum. Nur zwei Mal erfolgreich war er im Hinspiel, als sein Ex-Verein im "Palau Blaugrana" lange führte und am Ende knapp mit 25:26 verlor. Eine Revanche ist nicht unrealistisch. "Spätestens seit letzter Woche wissen wir, dass man in der Champions League gegen jeden verlieren kann - man kann aber auch gegen jeden gewinnen", sagt THW-Rechtsaußen Christian Sprenger. Die Fans wären im Falle eines Erfolgs dankbar: Sie mussten in sechs Heimspielen der Champions League bereits drei Pleiten verdauen.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 05.03.2017 | 22:40 Uhr