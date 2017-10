Stand: 06.10.2017 10:41 Uhr

THW Kiel: Durchatmen vor dem Angstgegner von Jan Kirschner, NDR.de

Das war ein Erfolg, der wie Balsam auf die Seelen wirkte: 31:20 siegte der THW Kiel souverän beim Bundesliga-Kontrahenten HC Erlangen - und die kollektive Unsicherheit der vergangenen Wochen scheint urplötzlich verflogen. "Meine Mannschaft konnte sich von dem Druck etwas befreien", sagte THW-Coach Alfred Gislason mit einem Lächeln. Zeit für ausgiebigen Jubel besteht allerdings nicht. Schon am Sonntag um 17 Uhr muss der krisengeschüttelte deutsche Rekordmeister in der Champions League in Veszprém antreten. Die Favoritenrolle ist klar vergeben: Der ungarische Meister führt die Gruppe B mit 6:0 Punkten an, die "Zebras" sind mit nur einem Sieg (27:26 gegen Aalborg) Tabellenvorletzter. Zudem haben sie seit April 2013 nicht mehr in Veszprém gewonnen. In der vergangenen Saison gingen sogar beide Partien gegen die Ungarn verloren.

"Team-Buildung" in Herzogenaurach

Nach der jüngsten Aufgabe in Nürnberg blieb der THW in Franken und bezog in Herzogenaurach Quartier. Genau dort, wo im Sommer ein mehrtägiges Trainingslager für viel Optimismus gesorgt hatte. "Die Jungs haben Zeit, zu reden und etwas gemeinsam zu unternehmen - das tut uns in dieser Phase sehr gut", glaubt Gislason. Linkshänder Steffen Weinhold ergänzte: "Es ist gut, dass wir ein paar Tage zusammen sind. Das sorgt für ein besseres Klima. Wir haben noch einem weiten Weg vor uns." Am Sonnabend fliegen die Kieler von München nach Wien und fahren dann nach Veszprém. Bis auf Kapitän Domagoj Duvnjak (Knie) dürften alle Akteure einsatzbereit sein.

Nur noch ein Ex-Kieler in Veszprém

Es ist noch gar nicht lange her, da traf der THW gegen Veszprém stets auf eine Abordnung "Ehemaliger". Von einem einstigen Trio ist inzwischen nur noch der serbische Halblinke Momir Ilic übrig geblieben. Christian Zeitz kehrte im letzten Sommer zurück an die Ostsee, während sich Aron Palmarsson selbst ins Abseits manövrierte. Für einen Wechsel zum FC Barcelona wollte der Isländer offenbar eine Freigabe aus dem laufenden Vertrag erzwingen und erschien im Sommer nicht zum Trainingsauftakt. Veszprém reagierte mit einer Suspendierung und einer juristischen Auseinandersetzung.

"Der Kader hat immer noch eine überragende Qualität", warnte Gislason: "Zudem haben die Ungarn einen neuen Trainer, der für frische Impulse sorgt." Die Rede ist von Ljubomir Vranjes, der als langjähriger Coach der SG Flensburg-Handewitt den THW Kiel natürlich bestens kennt. Der 44-Jährige war am Mittwoch trotz eines klaren 31:19-Erfolgs in der ungarischen Liga nicht zufrieden. Er ärgerte sich über den Umgang mit der langsamen Spielweise des Gegners Eger SBS Eszterházy. "Wir können es viel besser, und das wollen wir am Sonntag gegen Kiel beweisen."

