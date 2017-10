Stand: 02.10.2017 09:10 Uhr

THW Kiel - Das Ende einer Ära?

Der THW Kiel ist deutscher Rekordmeister, dreimaliger Champions-League-Sieger - eine Weltmarke im Handball. Die größten Erfolge, der größte Etat, die beste Mannschaft; das entspricht dem Selbstverständnis der Schleswig-Holsteiner, jedoch nicht mehr der aktuellen Situation. Im Gegenteil: Die "Zebras" rutschen immer tiefer in die Krise, können den Titel nach dem schlechtesten Saisonstart seit 15 Jahren und der jüngsten 28:30-Pleite im Spitzenspiel bei Meister Rhein-Neckar Löwen fast schon abhaken. Mit acht Minuspunkten nach sieben Bundesliga-Partien hat das Team von Trainer Alfred Gislason im Rennen um die Meisterschaft kaum noch eine Chance. Die Verunsicherung bei den Spielern wächst, der Druck auf alle Beteiligten steigt. "Nichts fühlt sich mehr so an, wie es mal war. Du versuchst krampfhaft, dahin zurückzukommen, wo du mal gewesen bist", schilderte Nationalspieler Rune Dahmke die Misere.

Nicht alle wollen die Krise wahrhaben

Die Krise betrifft alle. Den Trainer, den Geschäftsführer, den Aufsichtsratsvorsitzenden - aber nicht alle wollen sie wahrhaben. "Ich wehre mich gegen den Begriff Krise. Ich würde ihn jetzt in dieser Situation nicht verwenden", sagte Aufsichtsratschef Reinhard Ziegenbein dem NDR. Der eigene Geschäftsführer sieht das anders. "Es ist sportlich natürlich eine Krise, wenn man die Ansprüche sieht, die durch die Vergangenheit entstehen", räumte Thorsten Storm ein. Nicht nur bei der Bewertung dieser Situation liegt die Vereinsführung weit auseinander. Als Ziegenbein in der vergangenen Woche öffentlich einen Mentaltrainer für die Mannschaft andachte, war das offensichtlich nicht abgestimmt. "Das ist nicht meine Sache. Ich werde keinen dazu zwingen und ich werde auch keinen hier reinholen, der sagt, mit einem 'Aha-Effekt' löse ich alle Probleme", reagierte Gislason abwehrend.

Konkurrenz durch Holstein Kiel

Doch es gibt beim THW noch weit größere Lücken. Die Halle ist wie am vergangenen Mittwoch beim Champions-League-Sieg gegen Aalborg bei weitem nicht mehr ausverkauft, Einnahmeverluste drohen. "Dass wir Fans verlieren, darf auf keinen Fall sein", unterstrich Ziegenbein. Ein Grund für den Schwund: In Holstein Kiel, überaus erfolgreicher Aufsteiger in die zweite Fußball-Bundesliga, ist den "Zebras" in der eigenen Stadt ein mächtiger Konkurrent erwachsen. "Ich kenne viele Leute, die sich nicht beide Tickets leisten können, die THW-Karte jetzt mal abgegeben haben und zu Holstein gehen", berichtete ein Fan. Im Zuge dessen ein immer größer werdendes Problem: die Abwanderung vieler regionaler Sponsoren vom Handball zum Fußball. Der Einbruch des Sponsorenpools bei den mittelständischen Unternehmen ist deutlich. "Da müssen wir uns verbessern, das wissen wir. Da ist sicherlich auch ein Hype um den Fußball herum. Aber Konkurrenz belebt auch ein Stück weit das Geschäft und dem stellen wir uns", so Storm.

Gislason und Geschäftsführer unter Druck

Der wirtschaftliche Druck wächst. Sollte der Bundesliga-Tabellenzehnte, der über einen geschätzten Etat von 9,5 Millionen verfügt, in dieser Saison die Champions-League-Qualifikation verpassen, würden weitere Zuschauer- und Werbeeinnahmen wegbrechen, würde ein Minus von mehr als einer Million Euro drohen. Einschneidende Maßnahmen wären die Konsequenz. Storm: "Man muss sich vielleicht auch von dem einen oder anderen Spieler trennen. Deswegen brauchen wir die Champions League, um diesen Etat zu stemmen."

Obwohl der Manager bei den Großsponsoren ein weiteres Millionenminus verhindert hat, steht er unter Druck. Genau wie Trainer Gislason. Der hat zehn Jahre mit erfahrenen Spielern Erfolge gefeiert. Jetzt tut auch er sich mit einem deutlich jüngeren Team schwer. "Die Mannschaft ist ziemlich verunsichert, das ist nicht zu übersehen. Das muss zwangsläufig auch mit meiner Arbeit zusammenhängen. Es ist auch meine Aufgabe, dass so etwas nicht passiert", sagte der Coach selbstkritisch. Auf die Frage, ob er an Rücktritt denke, antwortete der Isländer am Sonntag allerdings unmissverständlich: "Nein!"

Spannungen zwischen Storm und Wolff

Für zusätzliches Störfeuer sorgt die Situation um Andreas Wolff. Der Nationaltorhüter fühlt sich in der Öffentlichkeit als Diva und Egoist und somit falsch dargestellt und vermutet den Drahtzieher dafür in der Vereinsführung. "Dann liest man dauernd von dem eigenen Geschäftsführer, dass man sich der Mannschaft gegenüber schlecht verhält und schlechte Stimmung in den Verein reinbringt. Dass man Schuld an der ganzen Misere trägt. Das tut natürlich weh." Storm hält dagegen: "Es gibt in jedem Beruf irgendwann Spannungen, wenn man irgendwas einfordert oder der andere etwas anders sieht, das ist ganz normal. Aber ich möchte das auch nicht in der Öffentlichkeit diskutieren."

Entscheidender Monat Oktober

Viele Baustellen belasten die Kieler. Dennoch betont Ziegenbein: "Wir bleiben weiterhin bei dem Ziel, dass wir die Meisterschaft noch voll in Angriff nehmen. Wir haben nicht den leisesten Zweifel daran, dass wir auf dem richtigen Weg sind." Doch der THW muss die Krise annehmen, zusammenstehen. Ansonsten könnten schon in Kürze Meisterschaft und Champions League weg sein, was eine Katastrophe wäre für die einstige Weltmarke im Handball. Der Oktober ist für die "Zebras" der Monat der Wahrheit - mit einem hammerharten Programm. Sechs Partien stehen an, davon vier auswärts. Mit Ungarns Topclub Veszprem, dem ewigen Rivalen Flensburg, Hannover-Burgdorf und den Füchsen Berlin warten weitere sehr ambitionierte Vereine auf den Rekordmeister, der liefern muss. "Wir müssen sehen, dass wir wieder in die Spur finden. Dafür sind wir angetreten. Das gilt für die Mannschaft, das gilt für den Trainer und für mich. Dafür haben wir auch mit den größten Etat der Bundesliga", so Storm.

