Stand: 24.11.2017 11:20 Uhr

THW Kiel: Ein Sieg gegen Brest ist Pflicht von Jan Kirschner, NDR.de

Konstant ist beim THW Kiel ist in dieser Saison bislang nur die Unbeständigkeit: Am Donnerstag kassierte der deutsche Rekordmeister beim schlecht gestarteten VfL Gummersbach eine bittere Niederlage in der Bundesliga. Der Außenseiter feierte, während die Nordlichter eine große Enttäuschung verarbeiten mussten. In der Pressekonferenz wollte ein sichtlich bedienter THW-Geschäftsführer Thorsten Storm die Leistung der eigenen Mannschaft gar nicht erst kommentieren. Später sagte er im NDR Interview: "So aufzutreten, ist einfach nur traurig." Trainer Alfred Gislason haderte mit der fehlenden Gegenwehr in der Defensive und den vergebenen Chancen. "Jetzt haben wir keine Zeit, das zu analysieren", sagte er dann: "Wir fahren nach Hause, trainieren und müssen uns auf das nächste Spiel konzentrieren. Und wir müssen uns gewaltig steigern." Keine 48 Stunden nach dem Gummersbach-Desaster geht es am Sonnabend (17.30 Uhr) in der Champions League gegen den weißrussischen Meister HC Meshkov Brest.

Knapper THW-Sieg vor drei Wochen

Auch die Königsklasse ist für den THW Kiel bislang eine große Zitterangelegenheit. Knappe Ergebnisse sind an der Tagesordnung. Mit 7:9 Punkten und Platz fünf in der Staffel B ist das Achtelfinale noch längst nicht erreicht. Ein Sieg gegen Verfolger Brest wäre deshalb sehr wertvoll. Das Hinspiel beim weißrussischen Meister hatten die "Zebras" vor drei Wochen gewonnen, allerdings - wie sollte es anders sein - nur hauchdünn mit 25:24. Der Kontrahent hat eine erfahrene Mannschaft mit ehemaligen Bundesliga-Akteuren wie Konstantin Igropulo, Rastko Stojkovic, Petar Djordjic oder Pavel Horak. Am Mittwoch warfen sie sich mit einem 36:21 bei Vityaz Minsk ein für die kommende Aufgabe. Der HC Meshkov möchte seinen "deutschen November" nach zwei Niederlagen gegen Flensburg und einer gegen Kiel mit zwei Punkten zu einem guten Abschluss bringen.

Immer noch prominente Ausfälle

Der THW muss am Sonnabend weiterhin auf die verletzten Domagoj Duvnjak (Patellasehne), Raul Santos (Außenmeniskus/Knorpelschaden) und Steffen Weinhold (Muskelfaserriss) verzichten. In Gummersbach schied zudem Rune Dahmke früh aus. Der Linksaußen hatte sich den Mittelfinger ausgekugelt. Ob er gegen Brest spielen kann, ist fraglich. Ersatzmann wäre der Schwede Emil Frend Öfors, der in Gummersbach zweimal traf. Unabhängig von der Personalsituation erwarten die THW-Fans eine sportliche Antwort auf die jüngste Bruchlandung.

