THW Kiel: Bilanz aufbessern in Brest? von Jan Kirschner, NDR.de

Diesen Stress kennen im internationalen Spitzenhandball nur die deutschen Clubs: Am Donnerstagabend entledigte sich die Spieler des THW Kiel der Bundesliga-Aufgabe gegen Ludwigshafen (28:21), konnten den Sieg aber überhaupt nicht genießen. Nach einer kurzen Nacht mussten sie in Richtung Weißrussland aufbrechen. Mit dem Flieger ging es von Hamburg via Frankfurt nach Minsk. Dann stand der Bus für die letzten 350 Kilometer bereit. Und das alles nur, um bereits am Sonnabend um 17.30 Uhr bei Meister HC Meshkov Brest anzutreten und die bislang magere Bilanz von 3:7 Punkten in der Champions League aufzubessern.

Duvnjak "muss Geduld haben" - und glaubt an EM

Das 28:21 gegen die Eulen aus Ludwigshafen war sicherlich nicht das Gelbe vom Ei, hatte letztendlich aber einen souveränen Anstrich. Alfred Gislason äußerte sich zufrieden: "Unsere Tendenz zeigt weiter nach oben. Mit der Umstellung auf eine 6:0-Abwehr wurden wir deutlich stabiler." In Brest wird der THW-Coach neben Raul Santos (Knorpelschaden) weiterhin auf Kapitän Domagoj Duvnjak verzichten müssen.

Der 29-jährige Kroate, der seit einer Knie-Operation im Mai fehlt, war in der vergangenen Woche auf dem Balkan, um bei seiner Nationalmannschaft vorbeizuschauen. Kroatien trägt im Januar die Europameisterschaft aus. "Ich muss Geduld haben", wird Duvnjak in kroatischen Medien zitiert. "Laut Prognosen werde ich Ende November wieder auf dem Spielfeld stehen. Dann habe ich noch einen Monat bis zur EM."

HC-Coach sieht Schwächen beim THW

Ohne den Leitwolf hat der THW eine andere Spielstruktur. Das ist auch Brests Trainer Serhij Bebeschko aufgefallen: "Die Mannschaft spielt einen schnellen, dynamischen Handball. Für die Endphase einer Begegnung gibt es allerdings nicht genug erfahrene Spieler. Der nicht so erfolgreiche Start des THW ist in erster Linie mit dem Dilemma von Duvnjak verbunden."

Wirkt sich der Reisestress aus?

Der gebürtige Ukrainer baut gegen den deutschen Meister auf 3.500 frenetische Fans, die durch Hard-Rock-Klänge angeheizt werden, und auf eine routinierte Truppe. Namen wie Konstantin Igropulo, Rastko Stojkovic, Petar Djordjic oder Pavel Horak sind in der Bundesliga bestens bekannt. "Das ist eine sehr schlaue Mannschaft", meinte Gislason. Der HC Meshkov ist derzeit Vierter unter den europäischen Top-Clubs, überraschender Weise aber nur Zweiter hinter SKA Minsk in der heimischen Liga. Bislang errang der THW in vier Begegnungen gegen den kommenden Gegner vier Siege. Am knappsten war es vor drei Jahren, als sich die Norddeutschen zu einem 25:24 in Brest zitterten. Der Reisestress war damals aber nicht so immens wie diesmal.

