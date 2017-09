THW Kiel fordert Topfavorit Paris

Stand: 15.09.2017 11:30 Uhr

Déjà vu für die Handballer des THW Kiel: Wie vor einem Jahr startet der deutsche Handball-Rekordmeister am Sonntag (17.15 Uhr) gegen Paris Saint-Germain HB in die Champions League. In der vergangenen Saison schlugen die "Zebras" den französischen Meister vor heimischer Kulisse, zum Abschluss der Gruppenphase setzte es allerdings ein historisches 24:42-Debakel. Wie wird es diesmal? THW-Trainer Alfred Gislason sieht sein Team in der Außenseiterrolle: "Paris ist aus meiner Sicht der Favorit Nummer eins auf den Titel, denn sie sind auf jeder Position weltklasse besetzt."

Für einen Gesamtsieg in der Gruppe B stehen die Aktien der Kieler nicht besonders hoch. Sie treffen neben Paris auf Veszprém, Flensburg, Kielce, Aalborg, Brest und Celje. Da sind einige Gegner dabei, die einen weitaus höheren Etat haben als der THW. "Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bei anderen europäischen Spitzenclubs haben heute eine andere Dimension als noch vor ein paar Jahren", betont THW-Manager Thorsten Storm. Das beste Beispiel ist Paris Saint-Germain HB, das in der Handball-Geldrangliste Europas dank kräftiger katarischer Finanzspritzen an der Spitze steht. Das Budget wird auf rund 15 Millionen Euro geschätzt. Zum Vergleich: Bundesliga-Primus THW Kiel stehen 9,5 Millionen Euro) zur Verfügung.

Der Aufbau der Star-Auswahl begann in der französischen Metropole im Jahr 2012: Dänemarks Rückraum-Ass Mikkel Hansen, der vor wenigen Wochen bis 2022 verlängert hat, und das französische Flugwunder Luc Abalo waren die ersten spektakulären Transfers. Der deutsche Nationallinksaußen Uwe Gensheimer wechselte im vergangenen Sommer von den Rhein-Neckar Löwen nach Paris. Etliche PSG-Akteure blicken auf eine mehrjährige THW-Vergangenheit zurück. Daniel Narcisse, Thierry Omeyer und Nikola Karabatic feierten in Kiel als Spieler große Erfolge. Auf der Bank sitzt neben Assistent Staffan Olsson, einer Linkshänder-Größe der Jahrtausendwende, Noka Serdarusic. Der 67-Jährige amtierte stolze 15 Jahre als Trainer beim THW und war der unmittelbare Vorgänger von Alfred Gislason.

Paris hat gegenüber der deutschen Konkurrenz einen weiteren Vorteil: die heimische Liga mit nur 14 Vereinen. Während sich der THW am Donnerstag gegen Leipzig (29:26) bereits durch den fünften Spieltag kämpfen musste, entledigte sich der französische Meister am Mittwoch seines Auftaktgegners US Ivry souverän mit 30:22. Mit Gelassenheit wird das PSG-Team allerdings nicht an die Ostsee reisen. Der Erfolgsdruck ist groß: In dieser Serie soll endlich die Königsklasse gewonnen werden. Unschlagbar ist der große Favorit nicht. Beim von der französischen Liga ausgerichtete Wettbewerb "Trophäe der Champions" setzte es Anfang September eine 26:32-Niederlage gegen HBC Nantes. Ob der THW die Schwächen des Kontrahenten ausnutzen kann? Der deutsche Rekordmeister muss schließlich noch immer auf Domagoj Duvnjak (Knie-OP) verzichten. "Ich hoffe, meiner Mannschaft im Oktober wieder auf dem Feld helfen zu können", sagt der wohl wichtigste THW-Leistungsträger.

