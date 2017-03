Stand: 31.03.2017 13:51 Uhr

THW-Bluff sorgt für Wirbel

Clever geblufft oder mies getrickst? Nach dem 26:24-Überraschungscoup des THW Kiel in der Handball-Champions-League bei den Rhein-Neckar Löwen kochten bei den unterlegenen Mannheimern die Emotionen hoch: Wider Erwarten hatten bei den "Zebras" Domagoj Duvnjak (entzündete Patellasehne), Steffen Weinhold (Entzündung in der Nackenmuskulatur) und Rene Toft Hansen (Adduktorenprobleme) in der Startformation gestanden. Dabei hatte der THW in den Tagen zuvor öffentlichkeitswirksam über seine Personalsorgen geklagt: Weder Weinhold noch Duvnjak könnten spielen, teilten die Schleswig-Holsteiner mit. Löwen-Spielmacher Andy Schmid brachten diese Falschmeldungen auf die Palme: "So etwas hätten sie vor ein paar Jahren noch nicht nötig gehabt", schimpfte der Schweizer nach der Partie.

Storm: "Einsatz war ein riesen Risiko"

THW Kiel als ganz starke Einheit NDR Info - 31.03.2017 07:25 Uhr Autor/in: Norman Nawe Der THW Kiel hat nach dem 24:25 im Achtelfinal-Hinspiel das Rückspiel in Mannheim bei den Rhein Neckar Löwen mit 26:24 gewonnen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Kiels Nationalspieler Patrick Wiencek wiegelte ab: "Das sind doch Tricks, die jeder macht. Und wir dürfen das auch mal", betonte der bullige Kreisläufer schulterzuckend. THW-Manager Torsten Storm hingegen wollte von einem Täuschungsversuch nichts wissen: "Duvnjak, Weinhold und Toft Hansen wollten unbedingt spielen. Das war ein riesen Risiko", meinte der 52-Jährige und fügte an: "Ich glaube auch nicht, dass sie in diesem Spiel den Ausschlag gegeben haben."

In der Tat: Vor allem Toft Hansen erwies seinem Team eher einen Bärendienst, als er schon in der sechsten Minute nach einem rüden Foul die Rote Karte kassierte. Der Partie seinen Stempel drückte eher THW-Torhüter Niklas Landin auf, der mit zahlreichen Paraden die RN Löwen entnervte. "Der hat Bälle gehalten, wo man gedacht hat: Scheiße, das war nicht möglich", gab sogar Schmid zu. "Aber er hat sie trotzdem gehalten." Allerdings hob auch Landin die Bedeutung des Trios Duvnjak, Weinhold, Toft Hansen hervor: "Es war ganz wichtig für unsere Moral, dass sie dabei waren."

Duvnjak auch gegen Barcelona dabei?

Wie es mit den Kielern nun weitergeht, steht noch nicht fest: Spielmacher Duvnjak lässt seine Verletzung mit Schmerzmitteln "behandeln" und trainiert so gut wie gar nicht. Gut möglich, dass der Kroate auch in den Viertelfinal-Duellen mit Barcelona (zwischen dem 19. und 30. April) zum Einsatz kommt. Egal, was der THW im Vorfeld dieser beiden Partien verkündet, die Katalanen sollten durch das Erlebnis der RN Löwen gewarnt sein.

THW-Manager Storm: "Sind auf dem richtigen Weg" Sportclub - 26.03.2017 22:30 Uhr Der THW Kiel befindet sich im Umbruch und muss sich plötzlich an Niederlagen gewöhnen. Manager Thorsten Storm sieht den Rekordmeister trotzdem auf dem richtigen Weg. Das Interview im Sportclub.







4,57 bei 7 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 31.03.2017 | 07:25 Uhr