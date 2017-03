Stand: 11.03.2017 17:42 Uhr

THW: Abschluss in Paris, Achtelfinale gegen Löwen

Noch eine Begegnung, dann ist die Gruppenphase der Champions League für den THW Kiel beendet. Am Sonntag (17 Uhr) gastieren die "Zebras" zum abschließenden Spiel in der Gruppe A bei Paris Saint-Germain HB. Eine schwere Aufgabe. Allerdings steht bereits fest, dass der deutsche Handball-Rekordmeister als Gruppenfünfter sicher ins Achtelfinale einzieht. Gegner dort sind die Rhein-Neckar Löwen.

Die deutsche Paarung steht fest, nachdem sich am Sonnabend der Titelverteidiger KS Vive Kielce aus Polen mit 35:27 gegen das weißrussische Team von Meschkow Brest durchgesetzt hat. Die Löwen fielen dadurch in der Vorrunden-Gruppe B auf den vierten Platz zurück. Die Achtelfinal-Partien werden Ende März/Anfang April ausgetragen. Die Löwen haben im Rückspiel Heimrecht, der THW muss somit zuerst zu Hause antreten. Der genaue Spieltermin wird in Absprache mit den Vereinen und Fernsehanstalten vom europäischen Handball-Verband EHF festgelegt.

Toft Hansen: "Positiven Trend bestätigen"

Am Sonntag wollen die THW-Handballer in Paris zunächst einmal an die guten Vorstellungen gegen Barcelona und Gummersbach anknüpfen. "Wir fahren nach Paris, um den positiven Trend zu bestätigen", sagte Kreisläufer Rene Toft Hansen. Es dürften einige angeschlagene Akteure geschont werden. So fehlten schon gegen Gummersbach die erkrankten Christian Zeitz und Blazenko Lackovic. Steffen Weinhold (Bänderriss im Sprunggelenk) fällt ohnehin aus.

