Sieg gegen Aalborg - Kiel quält sich aus der Krise von Matthias Heidrich, NDR.de

Der THW Kiel hat den ersten Schritt heraus der Krise getan. Der deutsche Handball-Rekordmeister feierte am Mittwochabend in der Champions League einen 27:26 (13:12)-Heimsieg gegen Aalborg Handbold. Es war der erste Erfolg im dritten Gruppenspiel für den THW, der zuletzt auch in der Bundesliga einige Rückschläge hatte einstecken müssen. Gegen den unangenehm zu spielenden dänischen Meister mussten die "Zebras" alles aufbieten, um die ersten Punkte in der Königsklasse zu holen. Damit fährt die Mannschaft von Trainer Alfred Gislason mit dem so dringend benötigten Erfolgserlebnis im Gepäck zum richtungsweisenden Liga-Spiel bei den Rhein-Neckar Löwen am Sonntag (15 Uhr). "Gute Torhüterleistung, in der Abwehr Licht und Schatten, aber gut gekämpft", fasste Gislason die Leistung seines Teams bei "sky" zusammen.

Duell auf Augenhöhe

Das Mittel für die Krisenbewältigung lautete für die Kieler von Beginn an: Tempo im Angriff und Aggressivität in der Deckung. Patrick Wiencek unbd Christian Dissinger packten kräftig zu. Aalborg ließ sich davon aber wenig beeindrucken, hielt gut dagegen. Die robuste Deckung der Dänen war schwer zu knacken. Erst nach 20 Minuten gingen die "Zebras" erstmals auf zwei Tore weg - 9:7. Vier Minuten später hatten die Gäste den Spieß umgedreht und führten ihrerseits 11:10. Ein, zwei technische Fehler und eine schlechte Wurfauswahl in einigen Situationen verhinderten, dass der THW zur Pause nicht mehr als 13 Tore auf der Habenseite verbuchen konnte. Dass der dänische Meister zu diesem Zeitpunkt ein weniger hatte, war vor allem Andreas Wolff im Kieler Tor zu verdanken, der mit sieben gehaltenen Bällen ein starke erste Hälfte hinlegte.

Hektische Schlussphase

Nach der Pause gingen die "Zebras" 17:15 in Führung (35.), aber die Verunsicherung beim deutschen Rekordmeister war weiterhin spürbar. Auch vier Minuten Überzahl nach zwei Zeitstrafen hintereinander für die Dänen konnten die Gastgeber nicht nutzen, um sich entscheidend abzusetzen. Ganz im Gegenteil: Als Aalborg wieder vollzählig war, stand es 17:17 (40.). Den Willen konnte den "Zebras" niemand absprechen. Sie versuchten mit aller Macht, die Krise hinter sich zu lassen. Miha Zarabecs Tor zum 26:24 (55.) war eine Willensleistung, die die THW-Fans mit noch mehr Unterstützung belohnten. Mittlerweile mit Niklas Landin im Tor, der ebenso wie Wolff sehr gut hielt, warfen die Kieler in den letzten Minuten alles rein, was sie hatten. In einer hektischen Schlussphase brachte der Rekordmeister einen knappen Sieg über die Zeit.

