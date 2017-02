Stand: 11.02.2017 19:02 Uhr

Schlappe "Zebras" mühen sich zum Pflichtsieg von Christian Görtzen, NDR.de

Mit wesentlich mehr Mühe als gedacht ist der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel in der Champions League zu einem Pflichtsieg gekommen. Drei Tage nach der knappen Niederlage im Bundesliga-Derby bei der SG Flensburg-Handewitt mühten sich die müde wirkenden "Zebras" vor 3.500 Zuschauern zu einem 30:25 (13:13) bei den Kadetten Schaffhausen, die als Letzter der Gruppe A in das Duell mit den Schleswig-Holsteinern gegangen waren. Durch den Sieg am zehnten Spieltag bringt es die Mannschaft von Trainer Alfred Gislason nun auf 11:9 Punkte. Sie rückten damit zumindest vorübergehend an der SG Flensburg-Handewitt vorbei auf den vierten Rang. Der dritte Platz ist das auserkorene Ziel der Kieler - dadurch würde es im Achtelfinale gegen einen vermeintlich einfacheren Gegner gehen.

"Zebras" ohne Biss in Halbzeit eins

Die Kieler waren ohne Torwart Niklas Landin die Reise angetreten. Der dänische Olympiasieger hatte sich im Abschlusstraining das Endgelenk des linken Daumens ausgerenkt. Als möglicher Ersatz für Europameister Andreas Wolff war Tom Landgraf mit dabei, der Torhüter des Drittligisten TSV Altenholz ist mit einem Zweitspielrecht für den THW ausgestattet. Gislason gewährte zunächst Domagoj Dunvjak, dem herausragenden Kieler der vergangenen Monate, aufgrund der enormen Belastung eine Pause. Der schwedische Nationalspieler Lukas Nilsson sollte das Spiel der Norddeutschen lenken. Kiel tat sich nach einem guten Auftakt (2:0, 4.) aber schwer mit den Eidgenossen. Die 6-0-Abwehr erwies sich in einigen Situation als zu passiv, und vorne mangelte es dem Rekordmeister an Entschlossenheit. Beim Stand von 8:8 (18.) nahm Gislason die Auszeit, stellte die Defensive auf eine 3-2-1-Formation um und brachte Duvnjak sowie Christian Dissiger, der von 2011 bis 2013 für die Kadetten gespielt hat. Wesentlich besser wurde es aber nicht. Zur Pause hieß es nur 13:13.

Wolff wird zum starken Rückhalt

Kadetten Schaffhausen - THW Kiel 25:30 (13:13) Tore Schaffhausen: Csaszar (5), Maros (5), Küttel (5), Meister (4), Pendic (3), Delhees (2), Brännberger (1)

Tore Kiel: Ekberg (7), Duvnjak (5), Vujin (5), Nilsson (4), Bilyk (3), Santos (2), Toft Hansen (1), Landgraf (1), Wiencek (1), Zeitz (1)

Zuschauer: 3.500

Und auch zu Beginn der zweiten Halbzeit blieb die Leistungsteigerung beim deutschen Rekordmeister aus. In der 38. Minute wären die Kadetten, die es in ihren acht Partien zuvor lediglich auf einen Sieg gebracht hatten, beinahe mit zwei Toren Vorsprung in Führung gegangen. Doch Wolff wehrte beim Stand von 14:15 mit einem Reflex den Wurf von Luka Maros ab. Die Parade war der Ausgangspunkt zu einer Leistungssteigerung. Endlich gingen die Kieler entschlossener zu Werke. Mit dem Ergebnis, dass Niclas Ekberg eine Viertelstunde vor Schluss für die erste Vier-Tore-Führung (21:17) sorgte. Doch die Leichtigkeit war schnell wieder dahin. Schaffhausen kam wieder näher heran. Erst Marko Vujin sorgte per Siebenmeter mit dem 27:22 (55.) für die Vorentscheidung.

