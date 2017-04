Stand: 16.04.2017 16:50 Uhr

SG verliert bei Füchsen und die Tabellenführung

Die SG Flensburg-Handewitt hat auf dem Weg zur zweiten Handball-Meisterschaft nach 2004 einen unerwarteten Dämpfer erlitten. Die Schleswig-Holsteiner zogen am Ostersonntag trotz einer ansprechenden Leistung im hochspannenden Spitzenspiel bei den Füchsen Berlin mit 32:34 (17:16) den Kürzeren. Die Mannschaft von Trainer Ljubomir Vranjes verlor damit die Tabellenführung an die Rhein-Neckar Löwen, die am Vortag in Göppingen gewonnen hatten.

Die Füchse rückten mit dem Erfolg bis auf einen Punkt an den THW Kiel heran, der am Karsonnabend eine überraschende Niederlage in Lemgo kassiert hatte und um Champions-League-Qualifikationsplatz drei bangen muss. Das entscheidende Spiel um die Meisterschaft findet nun aller Voraussicht nach am 26. Mai in Flensburg statt: "Wir müssen jetzt unsere Spiele gewinnen und dann haben wir ja die Rhein-Neckar Löwen zuhause. Wir haben es immer noch in der eigenen Hand", sagte Rechtsaußen Lasse Svan, mit acht Treffern bester Werfer des Pokalfinalisten.

Flensburg mit fünf Toren vorn

Im Aufeinandertreffen zweier Topteams war die Bedeutung der Partie von Beginn an spürbar. Weil aber die Flensburger eine Nuance souveräner und aggressiver auftraten als der zuweilen etwas passiv wirkende Kontrahent und zudem Füchse-Keeper Silvio Heinevetter größte Mühe hatte, ins Spiel zu finden, lagen die Gäste nach einem 6:0-Lauf mit fünf Toren vorn (10:5/20.). Ein Polster, das sie allerdings nicht halten konnten: Die Hausherren kämpften sich heran, glichen kurz nach der Pause zum 17:17 aus. Und nicht nur das: Die Füchse drückten weiter aufs Tempo, und weil auch Heinevetter nun seine beste Phase erlebte, gerieten die Schleswig-Holsteiner beim 18:19 (36.) erstmals ins Hintertreffen.

Heinevetter hält Berliner Sieg fest

Füchse Berlin - Flensburg 34:32 (16:17) Tore Füchse: P. Nenadic (9/1), Lindberg (8/5), Wiede (5), Kozina (4), Drux (2), Elisson (2), Fäth (2), Jiménez (1), Tönnesen (1)

Tore Flensburg: Svan (8), Glandorf (5), Lauge Schmidt (4), Djordjic (3), Gottfridsson (3), Mahé (3/2), Jakobsson (2), Toft Hansen (2), Heinl (1), Wanne (1)

Zuschauer: 9.000

Strafminuten: 4 / 4

Die Begegnung blieb offen. Beide Teams kämpften vorbildlich, Berlin machte viel Druck, doch die starke SG-Abwehr hielt häufig stand. In der 40. Minute lagen die Gastgeber mit zwei Treffern vorn, acht Minuten später wieder die Nordlichter, die zwei Zeitstrafen für die Berliner eiskalt ausnutzten. Zwei Minuten vor Schluss hatte sich das Blatt wieder gewendet: 32:30, dann 33:31 für die Füchse, und Heinevetter, der sich zwischenzeitlich wieder ins Formtief verabschiedet und kurz vor der erneuten Auswechslung gestanden hatte, hielt den Sieg der Hauptstädter fest. "Wir haben am Ende zuviele Fehler gemacht und unsere Möglichkeiten nicht konsequent genutzt", bilanzierte Lasse Svan nach der zweiten Saison-Niederlage.

