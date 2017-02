Stand: 12.02.2017 19:01 Uhr

Flensburg mit souveränem Sieg in Plock von Johannes Freytag, NDR.de

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben wenige Tage nach dem Derby-Sieg gegen Kiel ihren Erfolgskurs auch in der Champions League fortgesetzt. In der Königsklasse siegten die Norddeutschen 37:30 (18:16) beim polnischen Vizemeister Wisla Plock. Das Team von Trainer Ljubomir Vranjes, bei dem Bogdan Radivojevic mit neun Treffern bester Werfer war, schob sich damit wieder am punktgleichen THW Kiel (30:25 gegen Schaffhausen) vorbei auf Rang drei der Gruppe A. Bleibt es dabei bis zum Abschluss der Vorrunde, würde es im Achtelfinale gegen einen vermeintlich einfacheren Gegner gehen.

Weitere Informationen Ergebnisse Handball-Champions-League, Gruppe A Spielansetzungen und Ergebnisse der Gruppe A in der Handball-Champions-League. mehr

Debüt für 17-jährigen Klein

Plock - Flensburg 30:37 (16:18) Tore Plock: Ivic (6), Zhitnikov (4), Daszek (4), Ghionea (4), Duarte (4), Tarabochia (3), Rocha (2), Mihic (2), Gebala (1),

Tore Flensburg: Radivojevic (9), Djordjic (5), Wanne (5), Mogensen (3), Glandorf (3), Eggert (3), Zachariassen (3), Gottfridsson (2), Heinl (1), Klein (1), Mahé (1), Toft Hansen (1)

Zuschauer:

Die Flensburger, die weiter auf Tobias Karlsson (Sehneneinriss), Johan Jakobsson (schwere Gehirnerschütterung) und Ivan Horvat (Bandscheiben-Probleme) verzichten mussten, legten wie schon gegen Kiel druckvoll los. Bereits nach zwölf Minuten lagen die Norddeutschen 10:5 in Führung. Verantwortlich waren dafür Torhüter Kevin Möller mit einigen Paraden und Petar Djordjic, dem in dieser Anfangsphase fünf Treffer gelangen. Doch drei Strafzeiten und einige Fehlwürfe brachten Plock wieder heran, nach 25 Minuten lag Flensburg nur noch ein Tor vorne (14:13). Möglicherweise hatten auch die vielen Wechsel die SG ein wenig aus dem Tritt gebracht - unter anderem feierte der 17-Jährige Jannek Klein sein Champions-League-Debüt (und erzielte prompt ein Tor). Immerhin: Flensburg rettete eine 18:16-Führung in die Pause.

Starke vier Minuten reichten

Unmittelbar nach Wiederanpfiff leistete sich Kentin Mahé einen Fehlpass, den Dmitry Zhitnikov zum erneuten Anschlusstreffer nutzte. Die Partie drohte zu kippen, doch plötzlich lief es wieder rund bei der SG: Möller hielt einen Siebenmeter, seine Vorderleute warfen vier Treffer in Folge und der Vorsprung war wieder auf fünf Tore angewachsen (34./22:17), nach 40 Minuten stand es 26:20 für Flensburg. Trotz der konfortablen Führung hielt der Bundesliga-Tabellenführer die Konzentration hoch. Hampus Wanne traf zum 31:23 (48.) - die Partie war gelaufen. Fünf Minuten vor dem Ende stand es 35:26 für Flensburg, Vranjes gönnte Youngster Klein noch ein paar Einsatzminuten. Der ließ seinem Premierentreffer aus der ersten Spielhälfte auch seine erste Zeitstrafe folgen und nahm zwei Minuten vor Schluss wieder auf der Bank Platz.

Der Kader der SG Flensburg-Handewitt 2016/2017







































Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 12.02.2017 | 19:30 Uhr