Stand: 26.12.2017 06:52 Uhr

Verspielt Flensburg die Champions League?

Viel Zeit, ihre Wunden zu lecken, hatten die Handballer der SG Flensburg-Handewitt nicht. Nach der 27:32-Niederlage bei den Rhein-Neckar Löwen am Donnerstag müssen die Schleswig-Holsteiner heute schon wieder ran: Um 17 Uhr gastiert die TSV Hannover-Burgdorf an der Förde. Und für die Flensburger geht es dabei in der Liga fast schon um alles. Die Champions-League-Plätze eins und zwei drohen in weite Ferne zu rücken, die Löwen und die Füchse Berlin zu enteilen. Die jahrelang im Schatten der übrigen Nordclubs stehende TSV hat gerade Platz drei erklommen - und bei einer erneuten Niederlage könnte auch der so schlecht in die Saison gestartete Landesrivale THW Kiel, der kürzlich selbst die "Hölle Nord" gestürmt hatte, in der Tabelle an der SG vorbeiziehen. Die "Zebras" empfangen am Mittwoch (19 Uhr) den TuS N-Lübbecke.

Gedämpfte Stimmung hier, Euphorie dort

Kein Wunder, dass in Flensburg gerade nicht ans Fest der Liebe zu denken war. "So richtig Weihnachten, muss man ganz ehrlich sagen, haben wir tatsächlich nicht", sagte SG-Trainer Maik Machulla und versprach: "Wir werden uns sehr, sehr professionell vorbereiten. Wir haben noch ein Spiel, das wollen wir erfolgreich gestalten. Und dann fängt für mich Weihnachten an." Nach den Spielen heute und am Mittwoch pausiert die Bundesliga bis Anfang Februar.

Während die jüngsten Ergebnisse den Flensburgern die Laune verhagelt haben, ist die Stimmung in Hannover nach vier Siegen in Folge bestens. Dass Hannover-Burgdorf unter dem neuen Trainerteam Antonio Carlos Ortega/Iker Romero im Konzert der Großen mitspielt, war so nicht zu erwarten. Beim hart erkämpften 27:25-Erfolg gegen den TBV Lemgo kamen die "Recken" mit einem blauen Auge davon. Vor dem Topspiel ein Warnschuss zur rechten Zeit: "Flensburg ist eine super Mannschaft. Uns muss natürlich klar sein, dass wir da eine deutlich bessere Leistung brauchen", sagte Torhüter Martin Ziemer am NDR Mikrofon.

Champions League ohne norddeutschen Verein?

Allen Nordteams ist gemein, dass sie der Streit zwischen der Handball-Bundesliga und der Europäischen Handball-Föderation direkt betrifft. Die EHF hat bereits entschieden, dass die HBL in diesem Jahr keine Wildcard für die kommende Saison der Champions League erhalten wird. Hintergrund sind schon länger andauernde Terminstreitigkeiten zwischen den Verbänden. Damit steht schon jetzt fest, dass Deutschland 2018/2019 nur zwei Starter stellen wird. Durchaus möglich also, dass nicht nur die SG mit ihrer Formschwäche eines der Saisonziele verfehlt, sondern dass die "Königsklasse" ohne norddeutschen Teilnehmer stattfinden wird.

