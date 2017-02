Stand: 11.02.2017 11:27 Uhr

Flensburg: Kiel ist das mahnende Beispiel von Jan Kirschner, NDR.de

Die SG Flensburg-Handewitt ist wieder mittendrin in den englischen Wochen. Der Derby-Sieg ist abgehakt, am Sonntag um 17.30 Uhr müssen die Nordlichter bei Wisla Plock antreten. In der Gruppe A der Champions League geht es um die beste Ausgangsposition für das Achtelfinale. Bei einem guten Verlauf wäre noch Rang drei möglich, mit einem Sieg beim polnischen Handball-Vizemeister, der an sechster Stelle steht, wäre schon einmal Platz fünf weitgehend abgesichert. SG-Trainer Ljubomir Vranjes warnt: "Plock hat auswärts einige starke Spiele gezeigt, und ist zu Hause noch stärker." Das wissen die Handball-Fans im Norden: Denn im Herbst mühten sich die Flensburger zu einem 22:20-Heimsieg, während die Kieler in Polen sogar beide Zähler liegen ließen.

17-Jähriger soll Glandorf entlasten

Verzichten müssen die Flensburger auf Tobias Karlsson (Sehneneinriss), Johan Jakobsson (schwere Gehirnerschütterung) und Ivan Horvat (Bandscheiben-Probleme). Da in der europäischen "Königsklasse" im Gegensatz zur Bundesliga bis zu 16 Akteure je Spiel mitwirken dürfen, reist Jugendnationalspieler Jannek Klein mit den Profis nach Osteuropa. Der 17-jährige Linkshänder soll Holger Glandorf im rechten Rückraum entlasten. "Zwischen Champions League und Bundesliga muss ich unterschiedliche Prioritäten setzen", erklärt Vranjes. "Bei Holger will ich die Belastung im Rahmen halten. Deshalb wird er in Plock definitiv mehr Pausen bekommen als gegen den THW."

Bult kommt aus Gummersbach

Dierk Schmäschke hat derweil seinen Flug nach Polen storniert. Der Geschäftsführer blieb in Flensburg, um eine Personalie "mit Hochdruck" voranzutreiben. Nach den Verletzungen von Tobias Karlsson (Sehneneinriss), Johan Jakobsson (schwere Gehirnerschütterung) musste die SG noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden und verpflichtete Mark Bult vom VfL Gummersbach. Der 34 Jahre alte Niederländer erhält einen Vertrag bis zum Ende der Saison und ist ab sofort spielberechtigt.

