Stand: 28.09.2017 20:42 Uhr

Selbstbewusste "Recken" feiern sechsten Sieg von Ingmar Deneke, NDR.de

Kein Nachdenken, kein Nachlassen: Die TSV Hannover-Burgdorf hat die erste Saisonniederlage in Leipzig gut verdaut und dem Rückschlag einen Sieg folgen lassen: Am siebten Spieltag der Handball-Bundesliga besiegten die "Recken" am Donnerstagabend den HC Erlangen 25:19 (11:11). Bis zur 40. Minute war es ein Duell auf Augenhöhe. Doch angeführt vom erfolgreichsten Werfer Kai Häfner (acht Tore) war die Leistungssteigerung im zweiten Durchgang entscheidend für den sechsten Sieg der TSV in dieser Spielzeit.

Abwehr-Reihen dominieren erste Hälfte

Hannover-Burgdorf - Erlangen 25:19 (11:11) Tore Hannover-Burgdorf: Häfner (8), Mortensen (5), Böhm (4), Olsen (3), Brozovic (2), Karason (1), Pevnov (1), Diebel (1)

Tore Erlangen: Stranovsky (5), Büdel (4), Enström (2), Theilinger (2), Haass (2), Bissel (1), Jonas Link (1), Nikolai Link (1), Steinert (1)

Zuschauer: 2.804

Die "Recken" erwischten in der Offensive einen Stotterstart, erst in der 6. Minute erzielte Morten Olsen den ersten Treffer der Gastgeber (1:1). Die Verteidigung um Abwehrchef Sven-Sören Christophersen dagegen machte vom Anwurf weg einen guten Job. In der Anfangs-Viertelstunde sahen die 2.804 Zuschauer in der Arena am Maschsee eine ausgeglichene Partie, keine Mannschaft konnte sich absetzen (6:6). Die wurfstarken Häfner und Fabian Böhm im Rückraum und Rechtsaußen Casper Mortensen sorgten aus Heimsicht für die Höhepunkte des ersten Durchgangs. Erlangen hielt mutig und frech dagegen - das bekam auch Malte Semisch zu spüren, als der 2,08 Meter große "Recken"-Torwart bei einem Siebenmeter von Martin Stranovsky überlupft wurde. Mit einem leistungsgerechten 11:11 gingen die Mannschaften in die Kabinen.

"Recken" mit Tempoverschärfung zum Sieg

Auch im zweiten Durchgang blieb es vorerst dabei: Tempogegenstöße waren Mangelware, die Angriffe wurden meistens ausgespielt. Vor allem Erlangen nahm sich viel Zeit, um die Abwehr der Niedersachsen zu knacken - insgesamt war wenig Tempo im Spiel. Mortensen sorgte in der 37. Minute für die erste Zwei-Tore-Führung der "Recken" (14:12), die aber schnell wieder Geschichte war (14:14). Doch danach erhöhte der selbstbewusste Spitzenreiter das Tempo und zog nach einem Zwischenspurt auf 19:14 davon. Diesen Vorsprung ließ sich die defensivstarke Mannschaft von Trainer Carlos Ortega nicht mehr nehmen - der 25:19-Sieg war am Ende in dieser Höhe verdient.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 28.09.2017 | 22:40 Uhr