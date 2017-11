Stand: 11.11.2017 19:03 Uhr

Kraftakt in Brest: Flensburg erkämpft sich Sieg von Christian Görtzen, NDR.de

Die SG Flensburg-Handewitt hat am Sonnabend den Reisestrapazen getrotzt und in der Handball-Champions-League einen wichtigen Erfolg errungen. Nur zwei Tage nach dem kraftraubenden Bundesligasieg bei den Füchsen Berlin (30:26) setzte sich die Mannschaft von Trainer Maik Machulla beim weißrussischen Meister HC Meschkov Brest vor 3.250 Zuschauern mit 30:28 (16:15) durch. Erfolgreichster SG-Spieler war Hampus Wanne mit sieben Treffern. Dank des Sieges können die Norddeutschen in der Gruppe B der Champions League als Dritter nun 10:4 Punkte vorweisen. Die SG hat damit weiterhin alle Chancen, in der zweiten Hälfte der Gruppenphase noch auf den begehrten ersten Rang vorzurücken. Nur der Erste der Achtergruppe zieht direkt ins Viertelfinale ein. Die Teams auf den Plätzen zwei bis sechs müssen noch das Achtelfinale bestreiten. In eben jener Gruppe B empfängt der THW Kiel am Sonntag RK Celje aus Slowenien.

SG zuerst konzentriert, dann nachlässig

HC Meschkov Brest - SG Flensburg-Handewitt 28:30 (15:16) Tore Brest: Stojkovic 6/1, Rutenka 4, Schkurinskij 4, Djordjic 3, Kulak 3, Igropulo 2, Nikulenkau 2, Schylowitsch 2, Razgor 1, Vukic 1

Tore Flensburg: Wanne 7, Zachariassen 6, Svan 4, Röd 3, Glandorf 2, Jeppsson 2, Lauge Schmidt 2, Mahé 2, Mogensen 1, Toft Hansen 1

Zuschauer: 3.250

Zeitstrafen: 3/2

Die Flensburger begannen sehr konzentriert. Es zeigte sich früh, dass sie im Videostudium intensiv das Spiel des Rivalen Kiel in Brest analysiert hatten. Denn immer wieder gelang es ihnen, die Lücken in der 6:0-Deckung der Gastgeber aufzudecken. Ein ums andere Mal bestrafte die SG über die "schnelle Mitte" das behäbige Rückzugsverhalten der Osteuropäer, indem sie den Ball in deren Tor unterbrachten. Vor allem Linksaußen Wanne tat sich hierbei hervor. Der schwedische Nationalspieler sorgte mit seinem Treffer Nummer vier bei vier Würfen für das 9:8 (15.). Als seinem norwegischen Teamkollegen Magnus Röd das 13:9 (20.) gelang, schienen sich die Schleswig-Holsteiner absetzen zu können. Doch das gelang nicht. Nachlässigkeiten im Deckungsverbund sorgten dafür, dass Brest wieder heran kam. Die SG, in deren Reihen Rückraumspieler Rasmus Lauge eine schwache Leistung bot, ging nur mit einem 16:15 in die Kabine.

Andersson und Glandorf als Stützen

Machulla brachte zu Beginn des zweiten Abschnitts die Routiniers. Der 39 Jahre alte Mattias Andersson ersetzte im Tor Kevin Möller, der 34 Jahre alte Holger Glandorf im rechten Rückraum Röd. Es dauerte gut zehn Minuten, dann konnten sich die Gäste etwas absetzen. Lasse Svan erzielte in der 42. Minute das 22:19. Den Flensburgern fehlte allerdings die Konsequenz, um in dieser Phase für eine Vorentscheidung zu sorgen. Sieben Minuten vor dem Ende der Partie kam Brest durch ein Tor des russischen Nationalspielers Konstantin Igropulo auf 26:27 heran. Nachdem Glandorf eine Zwei-Minuten-Strafe für die Gastgeber herausgeholt hatte, beruhigte Svan mit dem 30:28 (58.) die Nerven der Flensburger. Brest leistete sich danach ein Zuspiel ins Leere, kurz vor Schluss hielt Andersson ein weiteres Mal stark - und dann war der Gewinn der zwei Punkte perfekt.

