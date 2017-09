Stand: 23.09.2017 11:09 Uhr

Kiels Krisenbewältigung in Kielce? von Jan Kirschner, NDR.de

Es ist im Moment nicht einfach, ein Fan des THW Kiel zu sein. Vier von fünf Partien gingen jüngst wettbewerbsübergreifend verloren. Gerade die 22:30-Niederlage bei der HSG Wetzlar zeigte deutlich, dass es beim deutschen Handball-Rekordmeister alles andere als rund läuft. Und auch die Aussichten auf ein Erfolgserlebnis am Sonntag stehen nicht besonders gut. Die "Zebras" müssen ab 18.30 Uhr in der Champions League bei PGE Vive Kielce antreten. Der polnische Meister hat die europäische Königsklasse im Jahr 2016 gewonnen und zählt auch diesmal zu den aussichtsreichsten Kandidaten für eine Teilnahme an der Endrunde in Köln. "Der Kader von Kielce ist stark und breit, Trainer Talant Duishebaev eine überragende Kraft", meinte Alfred Gislason im Vorfeld.

Bandscheiben-OP: THW ohne Gislason in Kielce

Koos: "THW-Trainer übersteht den Oktober nicht" NDR Info - 22.09.2017 09:25 Uhr Autor/in: Koos, Thomas Beim Handball-Bundesligisten THW Kiel ist der schlechteste Saisonstart seit 15 Jahren perfekt. NDR Handball-Experte Thomas Koos spricht über die Gründe und mögliche Lösungen.







Der THW-Coach selbst verzichtete kurzfristig auf den Polen-Trip, da er sich am Freitagvormittag operieren ließ. Laut einer Vereinsmitteilung hatte der 58-jährige Isländer bereits im Frühling einen Bandscheiben-Vorfall erlitten, eine konservative Behandlung erbrachte nicht die gewünschten Fortschritte. "Ich hatte gehofft, den Eingriff bis zur EM-Pause im Januar verschieben zu können", sagte Gislason. "Aber es ging einfach nicht mehr. Unsere medizinische Abteilung hat mir die Operation dringend nahegelegt." In Kielce soll Assistenztrainer Christian Sprenger einmalig in die Chefrolle schlüpfen.

In Wetzlar zeigte der THW am Donnerstagabend ein farbloses Gesicht, das Team ist verunsichert. Kapitän und Spielmacher Domagoj Duvnjak, der nach einer Knie-OP weiterhin an einem Comeback arbeitet, wurde im Angriff an allen Ecken und Enden vermisst. Nach dem Abpfiff verkrümelten sich die Spieler lange Zeit in der Kabine, hatten offenbar viel miteinander zu bereden. "Der Zug zur deutschen Meisterschaft ist abgefahren. Jetzt geht es darum, die Ehre des THW Kiel zu retten", sagte Linkshänder Christian Zeitz schließlich den "Kieler Nachrichten".

0:4-Fehlstart droht

Vielleicht wirkt die Reise nach Polen wie Balsam auf die Profi-Seelen, die Trauben hängen allerdings hoch. Auch beim bislang letzten Vergleich im Oktober 2013 hatten die Norddeutschen in Kielce nichts zu lachen und verloren mit 29:34. Der polnische Top-Club kassierte am vergangenen Wochenende im weißrussischen Brest eine Niederlage, warf sich am Dienstag aber mit einem 39:22 beim polnischen Liga-Kontrahenten Stal Mielec für die kommende Aufgabe ein. Ein Fehlstart in der Champions League mit 0:4 Punkten soll verhindert werden. Eine solche Startbilanz droht nach der Auftaktniederlage in Paris auch dem THW.

