Stand: 30.08.2017 20:36 Uhr

Kiels Handballer mit klarem Auftaktsieg von Johannes Freytag, NDR.de

Die Handballer des THW Kiel haben die unglückliche Niederlage im Supercup gut verdaut und sind mit einem souveränen Auswärtssieg in die Bundesligasaison gestartet. Die Schleswig-Holsteiner setzten sich am Mittwochabend mit 33:21 (16:8) beim TuS N-Lübbecke durch. Lediglich zu Beginn der Partie hatten die Kieler etwas Mühe und Mitte der zweiten Hälfte ließen sie es etwas ruhiger angehen. Alles in allem aber zeigte der THW, bei dem Rune Dahmke und Patrick Wiencek mit je fünf Toren beste Werfer waren, gegen den Aufsteiger zwar keine berauschende, aber eine gute Leistung. "Es war Licht und Schatten bei uns dabei", resümierte THW-Coach Alfred Gislason. Am Sonntag (12:30 Uhr) empfängt Kiel mit dem SC Magdeburg ein ganz anderes Kaliber.

Zäher Beginn, dann dreht der THW auf

Die Partie begann aus Kieler Sicht zäh. Fünf Minuten dauerte es, bis das erste Tor fiel - allerdings trafen nicht die "Zebras", sondern die Gastgeber aus Ostwestfalen: René Gruszka erzielte das 1:0. Als ob es diesen "Hallo-Wach"-Effekt gebraucht hätte, machte der THW nun plötzlich Dampf. Binnen zwei Minuten drehten Wiencek, Nikola Bilyk und Dahmke das 0:1 in eine 3:1-Führung (7.). Und in der Folge machte N-Lübbecke die gleichen Fehler wie vor wenigen Tagen beim 23:37 in Flensburg: Ballverluste führten zu schnellen Kieler Gegenstößen, die der THW gnadenlos ausnutzte. Der Rekordmeister war nun klar das bestimmende Team. Nach einer knappen Viertelstunde lagen die Schleswig-Holsteiner mit vier Toren vorn (7:3/14.), wenig später waren es schon sieben Treffer (13:6/21.). Der Halbzeitstand von 16:8 für Kiel war schmeichelhaft für N-Lübbecke, weil die "Zebras" noch einige gute Chancen liegenließen.

Lübbecke überfordert, Kiel cool

TuS N-Lübbecke - THW Kiel 21:33 (8:16) Tore für N-Lübbecke: Remer (5), Kaleb (5), Zettermann (4/1), Rackovic (3/2), Hövels (2), Gruszka (1), Genz (1),

Tore für Kiel: Dahmke (5), Wiencek (5), Ekberg (4), Bilyk (4), Zarabec (4/2), Nilsson (3), Firnhaber (3), Weinhold (2), Vujin (2), Oförs (1)

Zuschauer: 2.077

Der zweite Durchgang verlief ähnlich wie der erste: Couragiert kamen die Gastgeber aus der Kabine, verkürzten den Rückstand um zwei Treffer (11:17/37.). Doch wieder leisteten sie sich im Anschluss zu viele Unkonzentriertheiten, dazu kamen mehrere Zeitstrafen und ein gehaltener Siebenmeter von THW-Keeper Andreas Wolff - und Kiel hatte leichtes Spiel. Der Rekordmeister stellte erst den alten Abstand wieder her (20:12/40.) und baute nach einer Auszeit von Gislason inklusiver klarer Worte des Trainers den Vorsprung dann weiter aus. Nach dem zweiten Treffer von Sebastian Firnhaber stand es schon 24:15 für die Gäste (44.). Wienceks Tor bedeutete die Zwölf-Tore-Führung (32:20/57.) - die dann auch bis zur Schlusssirene Bestand hatte.

