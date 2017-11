Stand: 11.11.2017 10:00 Uhr

Kiels Blick geht wieder nach oben

Der THW Kiel ist auf Touren gekommen: Der Rekordmeister glänzte in der Bundesliga am Donnerstagabend mit einem 36:24-Kantersieg in Stuttgart und baute seine jüngste Serie auf 9:1 Zähler aus. Und in der Champions League sieht es nach dem vergangenen Wochenende, das einen 25:24-Auswärtserfolg in Brest (Weißrussland) brachte, auch wieder besser aus. Mit einem weiteren Sieg am Sonntag um 17 Uhr gegen den RK Celje (Slowenien) würden die "Zebras" die Hinrunde in der Gruppe B mit einer ausgeglichen Bilanz von 7:7 Punkten abschließen. "Man darf nie den Glauben an sich verlieren", erklärte Rückraum-Ass Nikola Bilyk. "Wir wollen noch das Bestmögliche aus dieser Saison herausholen." In der europäischen Königsklasse mit ihrem speziellen Modus - die ersten Sechs jeder Vorrundengruppe erreichen das Achtelfinale - ist noch alles möglich.

Gegen Celje Favorit

In die bevorstehende Partie gegen Celje geht der THW als Favorit. Alle drei Begegnungen, die bislang an der Ostsee ausgetragen wurden, endeten mit einem Heimsieg, zuletzt mit 35:32 im Oktober 2015. "Celje ist ein sehr sympathischer Verein, der aufgrund seiner tollen Jugendarbeit sehr viele gute Spieler nach Europa bringt", sagte THW-Coach Alfred Gislason. Der slowenische Champion stellt mit einem Schnitt von nur 23,3 Jahren das jüngste Team im Wettbewerb.

Jedes Jahr tauchen wieder neue Gesichter auf. Der 20 Jahre alte Rechtsaußen Gal Marguc trat in die Fußstapfen seines in Veszprém (Ungarn) spielenden Bruders Gasper. Den begabten Mittelmann Jaka Malus haben längst zahlreiche Talentspäher notiert. Und beim 28:33 in Flensburg, als Celje 45 Minuten lang bestens mithielt, glänzte der 19-jährige Montenegriner Branko Vujovic mit neun Treffern. Erfahrenster Akteur im gelb-blauen Trikot ist der 30-jährige Kreisläufer Igor Anic. Er blickt auf eine "doppelte" THW-Vergangenheit zurück: Von 2007 bis 2010 sammelte der Franzose viele Titel. In der Serie 2015/2016 half er mehrere Monate aus, als der THW von einer Verletzungswelle geplagt war.

Duvnjak fehlt weiter

Nach Stand der Dinge fehlen Kiel diesmal nur zwei Akteure. Neben Linksaußen Raul Santos (Knorpelschaden) ist mit einer Rückkehr von Kapitän Domagoj Duvnjak (Knie-OP) weiterhin nicht zu rechnen. "Wir hatten gehofft, dass 'Dule' uns bereits jetzt wieder würde helfen können. Aber nach solch einer Operation kann es eben manchmal länger dauern", teilte Gislason mit. "Ich denke, wir werden leider noch einige Wochen auf ihn verzichten müssen." So steht Neuzugang Miha Zarabec weiterhin in der Verantwortung. Ausgerechnet der Slowene. Denn auch der 26-Jährige entstammt der Talentschmiede des RK Celje und spielte dort die vergangenen drei Jahre. Bei dem nur 1,77 Meter großen Spielmacher wechseln oft Licht und Schatten. "Die Rückraumhalben müssen druckvoll agieren, um für Miha die nötigen Räume zu schaffen", forderte Gislason.

