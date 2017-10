Kiel - Flensburg: Der Druck liegt beim THW

Stand: 13.10.2017 12:27 Uhr

Der vielleicht größte Klassiker im deutschen Handball gehört auch in der Champions League inzwischen fast zum Standardprogramm. In der vergangenen Saison gewann die SG das Königsklassen-Derby in Kiel mit 30:22, musste sich im Rückspiel allerdings mit 25:26 dem THW beugen. Am Sonntag um 18.30 Uhr treffen der THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt zum insgesamt 94. Mal aufeinander. Dabei stehen vor allem die Gastgeber unter Zugzwang. Sie sind mit 2:6 Punkten derzeit nur Achter und Letzter der Gruppe B, während der Nachbar von der deutsch-dänischen Grenze mit 5:3 Zählern solide gestartet ist. "Nach dem bisherigen Verlauf der ersten vier Spiele steht der THW unter Druck. Er muss gewinnen, wir wollen gewinnen", sagt Rasmus Lauge.

Lauge sprüht vor Tatendrang

Das dänische Rückraumspieler kennt die Begebenheiten beim Landesrivalen bestens. Es trug zwischen 2013 und 2015 das THW-Trikot. Lauge hat derzeit eine Menge Grund zur Freude. Er wurde am vergangenen Wochenende Vater und ist bester Torschütze der Bundesliga. "Vor so einem Derby braucht man gar nichts zu sagen: Die Motivation und die Vorfreude kommen von allein", sprüht der 26-Jährige vor Tatendrang: "Wir brauchen Leidenschaft, denn wir müssen gegen eine hammerstarke Abwehr und zwei Weltklasse-Torhüter bestehen." Eine starke Defensive brachte auch sein Team auf die Platte, als es am Donnerstagabend Stuttgart mit 28:17 bezwang.

"Zebras" zuletzt mit deutlicher Leistungssteigerung

Bei den "Zebras" wähnt man sich im Aufwind. Nach einem souveränen Auftritt in Erlangen und einem guten Spiel im ungarischen Veszprém folgte ein Pflichtsieg gegen Göppingen. Steffen Weinhold übernahm Führungsqualitäten, die Torhüter Niklas Landin und Andreas Wolff steigerten sich, Sorgenkind Marko Vujin entfaltete endlich wieder die von ihm erwartete Torgefahr, und die jungen Kräfte wie Nikola Bilyk und Lukas Nilsson traten abgeklärter auf. "Wir erarbeiten uns die Sicherheit zurück", erklärte THW-Manager Thorsten Storm: "Wenn man in ein fünf Meter tiefes Loch fällt, springt man nicht so einfach dort heraus, sondern muss in kleinen Schritten nach oben klettern." Dementsprechend sind vor dem 94. Landesderby keine großen Töne zu hören. "Flensburg zählt für mich zu den Favoriten auf das Final Four der Champions League, diese Mannshaft hat im Vergleich zur letzten Saison nichts an Qualität eingebüßt", sagt THW-Coach Alfred Gislason. Bis auf Kapitän Domagoj Duvnjak (Knie) dürften alle Kieler Akteure einsatzbereit sein.

Bruder-Duell am Kreis

Auf dem Spielfeld wird es auch wieder zu einem besonderen Duell kommen: Zwei dänische Brüder werden am Kreis um jeden Zentimeter kämpfen. "Das ist ein besonderer Spaß, aber mittlerweile auch eine normale Sache, da wir diese Situation kennen", sagt THW-Abwehrchef Rene Toft Hansen. Sein etwas jüngerer Bruder reist mit Flensburg an. "Es gibt da schon eine gewisse Rivalität, da wir beide vor unser Familie als Sieger erscheinen wollen", so Henrik Toft Hansen. Denkbar, dass diese Bruder-Duelle ab Sommer nicht mehr stattfinden. Bei beiden ist die Zukunft offen, die Verträge laufen aus. Dänische Medien bringen Henrik Toft Hansen mit dem dänischen Erstligisten Ribe-Esbjerg in Verbindung. Doch das ist Zukunftsmusik. Am Sonntag geht es um den Status als Nummer eins im Norden.

