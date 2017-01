Stand: 09.01.2017 14:20 Uhr

Handball-WM doch mit Glandorf?

Handball-Profi Holger Glandorf von der SG Flensburg-Handewitt nimmt möglicherweise doch an der Weltmeisterschaft teil. Der 33-jährige, der im Herbst 2014 nach insgesamt 167 Länderspielen seinen Rücktritt aus dem Nationalteam erklärt hatte, ist von Bundestrainer Dagur Sigurdsson in den Kader zurückgeholt worden. Glandorf wird heute Abend im letzten Test vor dem Turnier gegen Österreich auflaufen. Ob der Linkshänder tatsächlich auch bei der WM in Frankreich (13. bis 29. Januar) zum Einsatz kommen wird ließ der Deutsche Handballbund (DHB) offen: Glandorf werde nach dem Österreich-Spiel "die Heimreise antreten", heißt es auf der DHB-Website.

Glandorf soll Team kennenlernen

Der Rückraumspieler zählte bereits Anfang Dezember zum erweiterten 28er-Kader, Sigurdsson hatte den Flensburger als Reaktion auf die Verletzung von Steffen Weinhold nominiert. Bei der späteren Kaderreduzierung strich der Isländer den Routinier allerdings wieder. "Über die Qualität eines Holger Glandorf brauchen wir uns nicht zu unterhalten, vorspielen braucht er auch nicht", sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning: "Es geht aber darum, dass er nicht ganz aus der Kalten heraus mit dieser Nationalmannschaft spielt, wenn man ihn aufgrund der Verletzungssorgen braucht."

Hannovers Schmidt nicht zur WM

Für Erik Schmidt von der TSV Hannover-Burgdorf ist der WM-Traum hingegen wahrscheinlich geplatzt, der Kreisläufer wurde am Sonntag zusammen mit zwei weiteren Profis von Sigurdsson aussortiert. 16 Akteure darf Sigurdsson zur WM mitnehmen, derzeit stehen nur 15 im Kader. Ob Glandorf den letzten Platz besetzen wird oder ob Sigurdsson vorerst nur 15 Spieler meldet, ist ebenso offen wie eine mögliche Nachnominierung. Während des Turniers sind noch zwei Wechsel mit Spielern des erweiterten 28er-Kaders möglich, der dem Weltverband IHF bereits am 12. Dezember gemeldet worden war.

