Stand: 12.04.2017 11:45 Uhr

THW Kiel holt Zarabec als Duvnjak-Ersatz

Der Handball-Bundesligist THW Kiel muss monatelang ohne seinen verletzten Spielmacher Domagoj Duvnjak auskommen und hat darauf mit der Verpflichtung von Miha Zarabec reagiert. Wie der Rekordmeister am Mittwoch mitteilte, hat der 25 Jahre alte slowenische Nationalspieler vom Champions-League-Teilnehmer RK Celje einen Einjahresvertrag bis zum 30. Juni 2018 mit einer Option für ein weiteres Jahr bei den "Zebras" unterschrieben. "Wir wissen, dass Domagoj Duvnjak an der Patellasehne operiert werden muss, was eine mehrmonatige Pause nach sich ziehen wird. Es wäre fahrlässig, nur mit einem Mittelmann in die Saison zu gehen", sagte THW-Manager Thorsten Storm. Duvnjak plagt sich seit Monaten mit Knieproblemen herum. Der Kroate war kaum noch einsatzfähig, stellte sich aber beim Pokal-Final-Four in Hamburg noch einmal auf die "Platte" und führte den THW zum Titel.

Gislason: "Bei Duvnjak wurde es immer schlimmer" Sportclub - 09.04.2017 22:50 Uhr Die Operation von Domagoj Duvnjaks Patellasehne war offenbar überfällig. THW-Trainer Alfred Gislason beschrieb im Sportclub die Leidenzeit des Kieler Handballers eindringlich.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Zarabec: "Die Chance, bei einem der besten Clubs der Welt zu spielen"

"Miha macht den Ball schnell und ist ein torgefährlicher, klassischer Spielmacher. Er bringt alle Fähigkeiten mit, die uns helfen können", sagte Kiels Trainer Alfred Gislason. Der Rückraumspieler hatte mit Slowenien bei der jüngsten WM in Frankreich überraschend die Bronzemedaille gewonnen. "Miha bringt internationale Erfahrung mit, er passt mit seiner Spielweise und auch als Typ gut in unsere junge, motivierte Mannschaft. Wir bedanken uns bei RK Celje für die unkomplizierte Unterstützung bei diesem Transfer", so Storm. Für Zarabec geht mit dem Wechsel in die Bundesliga ein Traum in Erfüllung: "Ich habe jetzt die Chance, in der stärksten Liga der Welt bei einem der besten Clubs der Welt zu spielen. Ich bin meinem aktuellen Verein dankbar, dass er mir diese Möglichkeit gewährt."

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 09.04.2017 | 22:50 Uhr