Stand: 20.03.2017 13:54 Uhr

Es kann nur einen geben: "Zebras" oder Löwen von Jan Kirschner, NDR.de

Ein oder zwei Handball-Bundesligisten haben in den vergangenen Jahren immer die Endrunde der Champions League in Köln erreicht. Diesmal wird es schwer, eine Vormachtstellung der deutschen Elite-Liga zu bestätigen: Keiner der drei deutschen Vereine platzierte sich in der Gruppenphase unter den ersten Drei. Eine erste Konsequenz der mäßigen Bilanz: Mindestens eine deutsche Mannschaft scheidet bereits im Achtelfinale aus, da der THW Kiel und die Rhein-Neckar Löwen aufeinandertreffen. Die "Zebras" wollen am Mittwoch (18.30 Uhr) zu Hause vorlegen, um in der Gesamtrechnung nach dem Rückspiel am 30. März in Mannheim (19 Uhr) die Nase vorn zu haben. "Gegen diesen schweren Gegner müssen sich meine Jungs zusammenreißen", weiß THW-Trainer Alfred Gislason.

Pause nach der Paris-Pleite

Gislasons Einschätzung speist sich nicht nur aus dem Respekt vor dem Rivalen, sondern auch aus der Analyse des eigenen Leistungstands. Die 24:42-Pleite in Paris, die höchste Niederlage der Vereinsgeschichte, hatte tabellarisch zwar keine Bedeutung mehr, zeigte aber doch in drastischer Weise auf, dass die Mannschaft zuletzt weit von ihrer Bestform entfernt war. Gislason zog die Reißleine: Nach der Rückkehr aus Frankreich gab es drei Tage Ruhe. Zudem gelang es, die deutschen Nationalspieler Rune Dahmke, Patrick Wiencek und Andreas Wolff sowie die Schweden Lukas Nilsson und Niclas Ekberg am vergangenen Wochenende von ihren Auswahlpflichten zu befreien. "Unsere Spieler waren zu erschöpft", erklärte THW-Manager Thorsten Storm. "Es war einfach an der Zeit, dass sie eine Auszeit kriegen." Die Hoffnung: Im Königsklassen-Duell sollen bis auf Steffen Weinhold (Bänderriss im Sprunggelenk) alle Akteure an Bord sein.

Pekeler kommt zu seinem künftigen Club

Auch die Rhein-Neckar Löwen konnten bei den Nationalteams für ihre Profis ein weitgehend freies Wochenende herausholen und kommen in Bestbesetzung. Lediglich Torwart Andreas Palicka, von 2008 bis 2015 in Diensten des THW, wirkte am Sonnabend beim 27:25-Erfolg der Schweden gegen die DHB-Auswahl mit. Bei ihm und seinen Teamkollegen hatte sich der Ärger über den verpatzen Gruppenabschluss noch nicht ganz gelegt. Gegen Szeged verloren sie daheim mit 24:30, stürzten so noch von Rang zwei auf vier und kreuzen nun vorzeitig die Wege der Kieler. "Das ist das Szenario, das wir unbedingt vermeiden wollten", sagt Kreisläufer Hendrik Pekeler, der 2018 zum THW wechseln wird. "In der Champions League spielt man nicht gerne gegen ein anderes deutsches Team."

Storm: "Jetzt geht es um alles"

Diese Konstellation ist aber kein Novum. Im Rahmen der Königsklasse waren beide Clubs vor einigen Jahren bereits zwei Mal aufeinandergetroffen. 2009 ebneten die "Zebras" mit einem 37:23-Kantersieg den Weg in die Endspiele, 2010 reichten ihnen zwei hauchdünne Siege, um ins Halbfinale einzuziehen. Diese Historie gestalteten allerdings nur Gislason, THW-Linkshänder Christian Zeitz, Löwen-Rechtsaußen Patrick Groetzki und Storm mit. Letzterer war damals noch Geschäftsführer der Mannheimer. Für seinen heutigen Club hofft er am Mittwoch auf eine Trotzreaktion: "Jetzt geht es um alles, jetzt wird die Mannschaft präsent sein."

