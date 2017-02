THW Kiel in Schaffhausen "in der Pflicht"

Stand: 10.02.2017 10:36 Uhr

Die knappe Niederlage im Derby bei der SG Flensburg-Handewitt schmerzte. Doch lange damit beschäftigen können sich die Handballer des THW Kiel nicht. Bereits am Sonnabend um 17.30 Uhr steht die nächste Aufgabe an: bei den Kadetten Schaffhausen in der Champions League. "Wir stehen in der Pflicht“, stellt Rückraum-Ass Christian Dissinger klar. "Wir wollen in der Gruppe A Dritter werden, dafür brauchen wir aus den letzten Spielen gewiss drei oder gar vier Siege."

Für den 25-Jährigen war das jüngste Derby besonders quälend. Er wähnte seine Teamkameraden eigentlich auf der Siegesstraße, musste dann aber registrieren, wie ihnen beide Punkte aus den Fingern glitten, und durfte selbst nicht eingreifen. 60 Minuten lang saß der 25-Jährige auf der Bank, die Trainingsjacke übergezogen: "Ich war letzte Woche etwas krank, bin aber nun topfit."

Auf Spielpraxis hofft der Halblinke an alter Wirkungsstätte: Bei den Kadetten Schaffhausen stand der gebürtige Pfälzer von 2011 bis 2013 unter Vertrag. In dieser Zeit erlitt er zwei Kreuzbandrisse. Trotz dieses persönlichen Pechs denkt er an die positiven Dinge zurück: "Es waren zwei lehrreiche Jahre. Und auch wenn ich schon länger nicht mehr am Bodensee war: Es ist eine schöne Ecke da unten." Dissinger war dabei, als die Eidgenossen im September 2011 ihre neue, 3.500 Zuschauer fassende Arena einweihten. "Das ist alles sehr modern", schwärmt er. "Kraftraum, Wellness-Bereich und Hotel befinden sich unter einem Dach. Und das Spielfeld lässt sich in mehrere Trainingsabschnitte teilen."

Vier Spieler von damals sind noch immer bei den Kadetten. Einer ist der neue Trainer: Der Slowake Peter Kukucka, einst aktiv bei der HSG Nordhorn, beerbte Lars Walther erst am Montag und soll die Defensive spezialisieren. In der Champions League errang der Schweizer Meister bei acht Anläufen nur einen Sieg, zog sich beim 29:32 in Kiel allerdings gut aus der Affäre. Der THW hat nun jedoch einen breiteren Kader zur Verfügung und muss voraussichtlich nur auf Steffen Weinhold (Bänderrisses im Sprunggelenk) verzichten.

