Kiels Woche der Wahrheit - mit Mentaltrainer? von Jan Kirschner, NDR.de

Neunter in der Handball-Bundesliga, Achter und Schlusslicht in der Gruppe B der Champions League - der erfolgsverwöhnte THW Kiel durchlebt derzeit eine handfeste Krise. Deshalb wird bei den "Zebras" aktuell sogar laut über die Verpflichtung eines Mentaltrainers nachgedacht. Wettbewerbsübergreifend gingen fünf der letzten sechs Partien verloren. Der jüngste Auftritt im polnischen Kielce (21:32) zeichnete überaus deutlich das Bild einer verunsicherten Mannschaft, der das Selbstvertrauen fehlt. Da erscheint selbst die nächste internationale Aufgabe - am Mittwoch um 18.30 Uhr gegen Aalborg Handbold - weit mehr als ein Routine-Akt zu sein. "Es ist gut, dass wir jetzt ein Heimspiel haben. Unsere Zuschauer müssen den Jungs helfen", fordert der verletzte Kapitän Domagoj Duvnjak. Er kümmerte sich in Kielce gemeinsam mit Assistenztrainer Christian Sprenger um die Geschicke an der Seitenlinie. Chefcoach Alfred Gislason war am Freitag an der Bandscheibe operiert worden.

THW Kiel schlittert immer weiter in die Krise Sportclub - 24.09.2017 22:35 Uhr Autor/in: Jan Neumann Der THW Kiel ist aktuell nur noch ein Schatten seiner selbst. Die Mannschaft von Trainer Alfred Gislason steckt in einer tiefen Krise. Jan Neumann berichtet.







Gislason wieder auf der Bank

Inzwischen hat der 58-jährige Isländer das Krankenhaus verlassen und soll am Mittwoch wieder auf der Bank sitzen. In unruhigen Zeiten alles andere als ein sicherer Platz. Gislason bleibt nichts anderes übrig, als sich auf das Tagesgeschäft zu konzentrieren. "Wir treffen auf ein gutes Team, das einen guten Mix aus jungen und erfahrenen Spielern hat", skizziert der Trainer den kommenden Gegner aus dem Norden Dänemarks. Die Aalborger, die als dänischer Meister anreisen, kassierten zum Auftakt der Champions League in Flensburg eine unglückliche Niederlage und behaupteten sich am Sonntag gegen den slowenischen Vertreter RK Celje knapp mit 32:30. Während der Vorbereitung spielten die Jütländer schon einmal gegen die "Zebras". Mitte August siegte der Gast aus der Bundesliga mit 26:24. Der Schwede Lukas Nilsson glänzte mit zwölf Treffern.

Nach Aalborg geht es zu den Löwen

Der Optimismus von damals hat sich inzwischen verflüchtigt. Beim THW geht es in diesen Tagen nicht nur um Taktik, sondern verstärkt um mentale Dinge. Zudem muss nach Duvnjak (Knie-OP) der Ausfall eines weiteren Leistungsträgers befürchtet werden. Rechtsaußen Niclas Ekberg war in Kielce nach einem Zusammenprall für einige Momente bewusstlos und konnte nicht weiterspielen. Eine erneute Niederlage könnte für den THW fatale Folgen haben. Dann dürfte es für die Kieler eng werden, die Gruppe B als eines der besten sechs Teams zu überstehen und sich für das Achtelfinale zu qualifizieren. Zeit also für den Turnaround in der Woche der Wahrheit für den THW. Denn nach dem Heimspiel gegen Aalborg folgt am Sonntag (15 Uhr) das richtungweisende Bundesliga-Spiel bei den Rhein-Neckar Löwen.

Kommt ein Mentaltrainer?

Aufgrund der handfesten Krise wird in Kiel nun zum ersten Mal in der Club-Historie über einen Mentaltrainer diskutiert. Ein Sportpsychologe könnte Gislason zur Seite gestellt werden, um den Problemen auf den Grund zu gehen - wenn der Trainer denn zustimmt. Die finanziellen Mittel dafür hat der Aufsichtsrat allerdings bereits freigegeben.

