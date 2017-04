Stand: 21.04.2017 13:36 Uhr

Kann Kiel Barcelona ein Bein stellen? von Jan Kirschner, NDR.de

Hat der THW Kiel die Saison mit dem errungenen DHB-Pokal bereits abgehakt? Nimmt er sich gerade eine schöpferische Pause? Oder geht einfach nicht mehr ohne den frisch am Knie operierten Leistungsträger Domagoj Duvnjak? Diese Fragen stellen sich derzeit die Fans im Vorfeld eines vermeintlichen Saison-Höhepunkts. Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League empfangen die "Zebras" am Sonntag (17.30 Uhr) den FC Barcelona. Doch die zwei sieglosen Bundesliga-Spiele in Lemgo und gegen Minden lassen erhebliche Zweifel aufkommen, ob sich die Hausherren gegen das Weltklasse-Team eine ordentliche Ausgangsbasis für das Rückspiel am nächsten Sonnabend (18.30 Uhr) verschaffen können.

Lackovic: "Wir werden alles aus uns herausholen"

Im THW-Lager gibt man sich trotzdem optimistisch. "Das wird ein ganz anderes Spiel", verspricht Routinier Blazenko Lackovic. "Gegen Barcelona werden wir alles aus uns herausholen, um dem großen Favoriten ein Bein zu stellen." 23 Mal standen sich beiden Rivalen bereits gegenüber - ein Rekordwert auf Ebene des internationalen Vereinshandballs.

Viertelfinal-Duell 2016 ging an Kiel

Das Viertelfinal-Duell mit den Katalanen in der vergangenen Saison ist den Kielern noch gut im Gedächtnis. Damals war die Ausgangslage auf dem Papier so wie heute: Während sich der FC Barcelona den Gruppensieg sicherte und direkt in die Runde der letzten Acht marschierte, mühte sich der THW Kiel nach einer mäßigen Vorrunde durch das Achtelfinale. Doch dann glückte ein überraschender 29:24-Erfolg zu Hause, der nach dem 30:33 in Barcelona das begehrte Ticket für die Endrunde in Köln einbrachte.

"Mit zwei richtig guten Spielen können wir viel erreichen"

Auch die Spiele in der diesjährigen Gruppenphase - eine knappe 25:26-Niederlage in Spanien, ein 27:27-Remis daheim - lassen einen erneuten Husarenstreich möglich erscheinen. "Der Glaube an ein Weiterkommen ist genauso groß wie im letzten Jahr", sagt THW-Keeper Niklas Landin. "Mit zwei richtig guten Spielen gegen Barcelona können wir viel erreichen." Zuhause dürfen die "Zebras" auf die Unterstützung der Fans setzen: Das "Duell der Giganten" war binnen Kürze ausverkauft.

Barcelona ohne Weltklasse-Keeper Gonzalo Perez de Vargas

Im Gegensatz zu den jüngsten Vergleichen wird diesmal allerdings Duvnjak fehlen. Linkshänder Christian Zeitz (Muskelfaserriss) kam seit einigen Wochen nicht mehr zum Einsatz. Nikola Bilyk (Ellenbogenprobleme), Rene Toft Hansen (Schambeinentzündung) und Lukas Nilsson (Knieprobleme) werden sich gewiss ins Getümmel werfen. Barcelona muss mit ziemlicher Sicherheit auf einen seiner Trümpfe verzichten: Der spanische Weltklasse-Keeper Gonzalo Perez de Vargas hat sich im Training den kleinen Finger der linken Hand gebrochen und musste unters Messer.

Spanischer Meister im Vorbeigehen

Unter der Woche feierten die Katalanen im 26. Spiel der spanischen Liga den 26. Sieg und sicherten sich vorzeitig die Meisterschaft - zum 24. Mal in der Vereinsgeschichte. Gefeiert wurde nur kurz, der Titel war eine Selbstverständlichkeit. Der Fokus lag da längst auf Kiel. "Bei uns weiß jeder, dass der THW immer gefährlich sein kann", meint Barcelonas Abwehrsäule Filip Jicha, der mit Kiel 2010 und 2012 die Champions League gewann. "'Barca' hatte viel mehr Zeit als wir, sich auf das Viertelfinale vorzubereiten", meint THW-Trainer Alfred Gislason und fordert: "Wir müssen für das Wochenende mehr Lockerheit in unseren Angriff bekommen und die Chancen-Verwertung verbessern."

