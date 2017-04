Stand: 22.04.2017 07:05 Uhr

Flensburgs Fokus liegt auf der Defensive von Jan Kirschner, NDR.de

Es läuft im April bislang nicht nach Wunsch für die SG Flensburg-Handewitt: Das Pokal-Finale verloren die Nordlichter gegen den THW Kiel, die Bundesliga-Tabellenspitze ging am Ostersonntag in Berlin flöten, und am Mittwoch mühte sich die SG gegen den abstiegsbedrohten und verletzungsgeplagten Bergischen HC zu einem 32:25-Arbeitssieg. "Im Angriff läuft es im Moment überragend", meinte SG-Trainer Ljubomir Vranjes anschließend: "Aber die Abwehr wird in den nächsten Tagen das zentrale Thema sein, dort müssen wir uns steigern." Sonst - das sprach der Schwede nicht aus - platzt der Traum von der Endrunde der Champions League in Köln und einem zweiten Titelgewinn nach 2014.

Heute (17.30 Uhr) treffen die Flensburger im Viertelfinal-Hinspiel zu Hause auf Vardar Skopje. Das Rückspiel beim mazedonischen Meister wird am kommenden Donnerstag (19 Uhr) angepfiffen. Anders als bei den jüngsten Aufgaben gilt der Gegner als Favorit. Der Gast vom Balkan übersprang als Sieger der Gruppe B das Achtelfinale, während sich die SG gegen den weißrussischen Vertreter Meshkov Brest in die nächste Runde zitterte.

Flensburgs Motor stottert 20.04.2017 12:08 Uhr Autor/in: Eilts, Stefan Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben sich zuletzt schwer getan und sich nicht in Bestform präsentiert. Coach Vranjes hofft nun auf eine Leistungssteigerung.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Skopje mit prominenten Neuzugängen

Das Sagen hat beim HC Vardar seit Sommer 2013 Sergei Samsonenko. Der aus Russland stammende Präsident lockte Stars wie Torwart Arpad Sterbik, Linksaußen Timur Dibirov, Rechtsaußen Ivan Cupic und zuletzt das spanische Rückraum-Ass Joan Canellas (zuvor THW Kiel) nach Mazedonien. Zuletzt dreimal in Folge stand Skopje im Viertelfinale der europäischen Königsklasse - und schied stets aus. Im vierten Anlauf soll endlich das Ticket für das Final Four am Rhein gebucht werden.

Dramatisches Duell vor drei Jahren

In den Köpfen einiger Spieler stecken noch zwei Spiele vom April 2014. "Damals lagen wir am Boden, nun wollen wir den Spieß umdrehen", kündigt der spanische Linkshänder Alex Dujshebaev an. Es war seinerzeit ebenfalls das Viertelfinale, als sich die heutigen Kontrahenten einen erbitterten Kampf lieferten. Die Flensburger siegten in der "Hölle Nord" mit 24:22 und schafften in Mazedonien ein 25:27. Ein verwandelter Siebenmeter von Anders Eggert wenige Sekunden vor Schluss ebnete den Weg nach Köln. "Im Hinterkopf haben wir, dass wir es wie damals schaffen können", glaubt SG-Kapitän Tobias Karlsson: "Gegen so ein starkes Team wird die Abwehr der Schlüssel zum Erfolg sein."

Gottfridsson bleibt bis 2020

An der Deckung wird Vranjes feilen müssen. Personell sieht es gut aus. Neben Ivan Horvat (Rückenprobleme), der in dieser Saison noch keine nennenswerten Aufgaben übernommen hat, musste am Mittwoch nur Henrik Toft Hansen geschont werden. Der dänische Kreisläufer plagt sich mit Knieproblemen herum. Besondere Freude herrschte in Flensburg indes, dass Jim Gottfridsson trotz des Interesses anderer Top-Clubs seinen Vertrag bei der SG bis 2020 verlängert hat. Nun möchte der schwedische Rückraumspieler zum zweiten Mal nach Köln. "Uns erwartet ein extrem hartes Spiel", sagt er. "Gegen den Bergischen HC haben wir uns in der zweiten Hälfte deutlich gesteigert, gegen Skopje müssen wir weiter zulegen."

Weitere Informationen Handball-Champions-League, K.-o.-Runde Spielansetzungen und Ergebnisse des K.o.-Runde in der Handball-Champions-League. mehr mit Video Sag niemals nie: Eggert wieder im Dänemark-Kader Flensburgs Linksaußen Anders Eggert feiert überraschend ein Comeback in der dänischen Handball-Nationalmannschaft. Als Grund nannte der 34-Jährige den neuen Coach Nikolaj Jacobsen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 22.04.2017 | 22:40 Uhr