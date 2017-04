Stand: 02.04.2017 21:40 Uhr

Flensburg kämpft sich ins Viertelfinale von Matthias Heidrich, NDR.de

Die SG Flensburg-Handewitt hat sich ins Champions-League-Viertelfinale gekämpft. Nach dem knappen Hinspielerfolg bei HC Meshkov Brest gewann der Bundesliga-Spitzenreiter am Sonntag in eigener Halle mit 28:26 (13:13) gegen die Weißrussen und trifft nun in der Runde der letzten Acht auf den mazedonischen Meister Vardar Skopje (19. und 26. April). Es war allerdings ein hartes Stück Arbeit für den Titelträger von 2014, der erst in den letzten Sekunden das Weiterkommen gegen ein starkes Brest sicherstellte. Rasmus Lauge war mit sieben Toren bester SG-Werfer und auch sonst der beste Mann auf der Platte. "Ich bin stolz auf mein Team. Brest ist eine sehr gute Mannschaft. Am Ende mussten wir die Nerven behalten", sagte SG-Trainer Ljubomir Vranjes.

Lebensversicherung Lauge

Flensburg - Brest 28:26 (13:13) Tore für Flensburg: Schmidt (7), Eggert (5), Wanne (5), Glandorf (3), Mogensen (3), Jakobssen (3), Gottfridsson (2)

Brest: Stojkovic (8), Kristopans (3), Rutenka (2), Yurynok (2), Prodanovic (2), Ostroushko (2), Jamali (2), Babichev (1), Razgor (1), Shylovich (1)

Zuschauer: 4.819

Es war von Beginn an Feuer in der Partie. Brest, körperlich unheimlich stark, stellte die Flensburger in der ersten Hälfte vor große Probleme. In der Anfangsphase war es vornehmlich Lauge zu verdanken, dass die SG das Spiel offen halten konnte. Das 9:8 des Rückraumschützen in der 20. Minute war sein vierter Treffer im vierten Versuch. Die Tempogegenstöße der Hausherren funktionierten, aus dem Positionsangriff heraus lief es gegen die hünenhafte Abwehr der Weißrussen aber äußerst zäh. Die Deckungsarbeit der Schleswig-Holsteiner war nicht durchgehend optimal. Da auch Torwart Mattias Andersson in den ersten 30 Minuten noch unter seinen Möglichkeiten blieb, war das 13:13 zur Pause ein vertretbares Zwischenergebnis für die Flensburger.

Jakobsson mit perfektem Comeback

Es war ein packendes Duell auf Augenhöhe, auch nach dem Seitenwechsel. Brest warf weiter seine Kampfkraft in die Waagschale und traf im Angriff verlässlich. Bei den Flensburgern übernahm neben Lauge nun auch Holger Glandorf Verantwortung, besorgte mit seinen beiden ersten Treffern die 18:17-Führung nach 40 Minuten. Absetzen konnten sich die Norddeutschen allerdings nicht, dafür war ihr Angriffsspiel zu fehlerhaft. Fünf Minuten vor Schluss führten die Weißrussen auf einmal mit 25:23 und Lauge musste für zwei Minuten vom Feld. Die SG stand vor dem Aus. Doch dann trat Johan Jakobsson auf den Plan. Ausgerechnet er, der monatelang wegen einer schweren Kopfverletzung ausgefallen war und in der zweiten Hälfte sein Comeback gab. Mit zwei fulminanten Würfen besorgte er kurz vor Schluss das 26:26. Zwei Paraden von Andersson, einen Tempogegenstoß von Hampus Wanne und einen verwandelten Siebenmeter von Anders Eggert später war er geschafft, der Sprung ins Viertelfinale.

