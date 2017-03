Stand: 10.03.2017 15:16 Uhr

SG in Veszprém: Vranjes' und Mahés Antrittsbesuch von Jan Kirschner, NDR.de

Das letzte Vorrundenspiel in der Handball-Champions-League am Sonnabend (17.30 Uhr) in Veszprém hat für die SG Flensburg-Handewitt sportlich kaum noch Relevanz, für SG-Coach Ljubomir Vranjes hingegen ist aber eine ganz besondere Partie. Denn bei dem ungarischen Spitzenclub wird Vranjes ab Sommer seine Zelte aufschlagen. Das ist schon seit längerem klar. Ab Sommer 2018 wird zudem ein weiterer Flensburger für Veszprém auflaufen: Weltmeister Kentin Mahé. Das teilte der Franzose am Freitag auf seinem Facebook-Account mit. "Nach (dann) 9 Jahren Bundesliga bin ich bereit für ein neues Abenteuer", schrieb der Rückraumspieler.

Es sei nicht eine Entscheidung gegen die SG, sondern für eine neue Liga und ein neues Land, so Mahé. "Wichtig für mich ist, dass alle wissen, dass das 'Gentleman's Agreement' von Ljubo Vranjes, keine Spieler von Flensburg zu locken, in diesem Fall respektiert wird." Damit wird der Spielgestalter seine Zelte nach drei Jahren an der Förde wieder abbrechen. Er war 2015 vom HSV Hamburg zur SG gewechselt.

"Die SG ist die Gegenwart"

Videos 02:42 min Machulla wird Flensburg-Handewitt trainieren 09.03.2017 19:30 Uhr Schleswig-Holstein Magazin Die SG Flensburg-Handewitt hat einen Nachfolger für Trainer Ljubomir Vranjes gefunden, der im Sommer nach Ungarn wechselt: den bisherigen Assistenten Maik Machulla. Video (02:42 min)

Mahé geht also ein Jahr später als Vranjes, der daran aber noch nicht denken mag: "Die SG ist die Gegenwart", sagte der 43-Jährige vor dem "Endspiel" um den dritten Platz in der Gruppe A, der die Ausgangsbasis für die K.o.-Runden bestimmt. Bei einem Auswärtssieg würden die Flensburger im Achtelfinale auf Celje, Kristianstad oder Zagreb treffen, im möglichen Viertelfinale wäre B-Gruppensieger Vardar Skopje der Gegner. Bleibt die SG auf Rang vier, würde es zunächst gegen Brest gehen. In der Runde der letzten Acht wären nach aktuellem Stand Titelverteidiger Kielce, Szeged oder Montpellier möglich.

Vranjes warnt vor der Veszprém-Kulisse

Unmittelbar vor dem Anpfiff werden Vranjes diese verschiedenen Konstellationen sicherlich nicht mehr interessieren. Dann wird die lautstarke Kulisse in der Veszprém-Arena ihn daran erinnern, dass er vor einigen Wochen einen bis 2020 gültigen Vertrag in der Nähe des Balatons unterschrieben hat. "Ich bin ja auch nur Mensch", sagte er. "Wenn ich in der Halle stehe und die Zuschauer schreien höre, dann wird es sicherlich etwas Besonderes sein. Aber während der Vorbereitung und der 60 Minuten konzentriere ich mich nur auf die SG - dafür bin ich Profi genug." Ein Erfolg an der zukünftigen Wirkungsstätte wäre sicherlich die beste Visitenkarte für den Coach. "Es wird schwer, die haben die Fans hinter sich", mahnte Vranjes. "Aber andere Top-Mannschaften wie Paris und Barcelona haben dort gewonnen. Zu diesem Kreis wollen wir auch gehören."

SG-Leistungsträger geschont

Im Hinspiel Ende September hatten sich die beiden Clubs in Flensburg mit 24:24 getrennt. Dank einer furiosen Aufholjagd in der Schlussphase rettete der Bundesligist damals den Punkt. Für eine ähnliche Energieleistung schonte Vranjes am Mittwoch beim 31:26-Arbeitssieg über Schaffhausen einige seiner Akteure. Die Rückraumspieler Mahé und Jim Gottfridsson spielten wenig, die Außen Lasse Svan und Anders Eggert gar nicht, während Jacob Heinl wegen einer Oberschenkel-Blessur auf der Bank blieb. Der Kreisläufer soll in Ungarn aber auflaufen, um die Abwehr weiter zu stabilisieren. Fehlen werden hingegen Tobias Karlsson (Sehneneinriss), Johan Jakobsson (schwere Gehirnerschütterung), Ivan Horvat (Trainingsrückstand) und Mark Bult (erst ab dem Achtelfinale spielberechtigt).

Weitere Informationen Ergebnisse Handball-Champions-League, Gruppe A Spielansetzungen und Ergebnisse der Gruppe A in der Handball-Champions-League. mehr mit Video Flensburg befördert Machulla zum Cheftrainer Die SG Flensburg-Handewitt hat einen Nachfolger für den scheidenden Trainer Ljubomir Vranjes gefunden. Der bisherige Assistent Maik Machulla wird im Sommer zum Chef befördert. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 11.03.2017 | 22:40 Uhr