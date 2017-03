Flensburgs Europa-Woche, Teil zwei

Stand: 07.03.2017 09:40 Uhr

Die SG Flensburg-Handewitt befindet sich mitten in einer europäischen Woche. Nach drei Champions-League-Spielen binnen acht Tagen wird die endgültige Platzierung der Schleswig-Holsteiner in der Gruppe A - Rang drei, vier oder fünf - und der Achtelfinal-Gegner feststehen. Nach dem hart erkämpften Erfolg gegen Silkeborg wäre das Minimalziel "Platz vier", verbunden mit dem Heimvorteil im Rückspiel der nächsten Runde, erreicht, wenn die SG am Mittwoch (18.30 Uhr) in eigener Halle gegen die Kadetten Schaffhausen mindestens einen Punkt erringt. Zugleich würde es dann am Sonnabend (17.30 Uhr) in Veszprém mit dem ungarischen Vertreter zu einem direkten Duell um die dritte Position kommen. "Vom Papier her sind die Kadetten der leichteste Gegner in dieser Gruppe", meint SG-Linksaußen Anders Eggert zum Tabellenletzten aus der Schweiz. "Wenn wir gewinnen, können wir uns noch Hoffnungen auf den dritten Platz machen. Wenn nicht, haben wir diese Platzierung auch gar nicht verdient."

Glandorf: "Die Kadetten haben ihre Qualitäten"

Klare Worte, die der Blick auf die Tabelle bestätigt: Mit nur einem Sieg aus zwölf Spielen liegt der eidgenössische Meister abgeschlagen am Ende. Dennoch wäre der Bundesliga-Tabellenführer gut beraten, den kommenden Kontrahenten nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Das weiß auch Holger Glandorf. "Es gibt in unserer Gruppe keine Mannschaft, die man mal so eben aus der Halle fegt", sagt der Linkshänder. "Die Kadetten haben ihre Qualitäten, die sie im Hinspiel und zuletzt bei der knappen Niederlage gegen Veszprém gezeigt haben." Auch beim 26:34 in Paris hielt Schaffhausen dank der zehn Treffer des Spielmachers Gabor Csaszar bis in die Schlussphase hinein mit dem Top-Favoriten auf den Titel mit. Gefährlich ist auch der Schweizer Halblinke Luka Maros, der im vergangenen November beim 29:26-Sieg der SG in der Schweiz den Flensburgern immerhin sechs Tore einschenkte.

SG ohne Vier, aber wieder mit Mogensen

Das Rückspiel sollte eigentlich bereits Ende des vergangenen Jahres ausgetragen werden, musste aber aufgrund von Flensburger Termin-Problemen verlegt werden. Nun fehlen Tobias Karlsson (Sehneneinriss), Johan Jakobsson (schwere Gehirnerschütterung), Ivan Horvat (Trainingsrückstand) und Mark Bult (erst ab dem Achtelfinale spielberechtigt). Immerhin meldete sich Thomas Mogensen gegen Silkeborg eindrucksvoll zurück - mit zwei wichtigen Treffern in der Schlussphase. Dagegen schied Abwehrstütze Jacob Heinl bereits in der ersten Hälfte mit einer Oberschenkel-Blessur aus. Eine genaue Diagnose liegt bislang nicht vor. So oder so: Die Devise für das vorletzte Gruppenspiel ist klar. "Wir wollen Gas geben und unseren Fans ein echtes Heimspiel präsentieren", verspricht Glandorf.

