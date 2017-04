Stand: 02.04.2017 17:09 Uhr

THW Kiel zittert sich zum Sieg gegen Stuttgart

Nach dem nervenaufreibenden Viertelfinal-Einzug in der Handball-Champions-League bei den Rhein-Neckar Löwen hat der THW Kiel in der Bundesliga die nächste packenden Partie mit Happy End abgeliefert. Im Heimspiel gegen Kellerkind TVB 1898 Stuttgart zeigte der Tabellenzweite eine Leistung der Marke Achterbahnfahrt, fuhr mit viel Kampf und etwas Glück am Ende aber einen knappen 25:24 (12:15)-Sieg ein. Bester THW-Werfer war Marko Vujin mit sechs Treffern.

THW ohne Duvnjak und Weinhold

Ohne Domagoj Duvnjak (Patellasehnen-Beschwerden) und Steffen Weinhold (Entzündung in der Nackenmuskulatur), deren überaschender Einsatz in der Champions League hohe Wellen geschlagen hatte, gingen die "Zebras" die Partie gegen den Tabellen-14. an. Die abstiegsbedrohten Schwaben wollten die Belastung der Kieler, für die es bereits das 45. Pflichtspiel der Saison war (für Stuttgart erst das 25.), ausnutzen und drückten von Beginn aufs Tempo. Es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie (10:10, 23.), die Mitte der ersten Hälfte zugunsten der Gäste kippte. THW-Trainer Alfred Gislason wechselte munter durch, zu Lasten des eigenen Angriffsspiels. Stuttgart nutzte die Gunst der Stunde und lag zur Pause in der THW-Arena überraschend mit drei Toren in Führung - 15:12.

Wolff läuft zu großer Form auf

Kurz nach der Pause konnten die Kieler immerhin ihre jüngste Siebenmeterschwäche bezwingen. Christian Sprenger traf per Strafwurf zum 14:15 (33.), nachdem der THW zuvor spielübergreifend sechs Versuche vergeben hatte. Es sollte der Startschuss für Leistungssteigerung der "Zebras" sein. Rene Toft Hansen, der zuletzt Adduktoren-Probleme hatte, aber in Mannheim ebenfalls aufgelaufen war, glich in der 36. Minute zum 16:16 aus. Wenig später lagen die kämpfenden Kieler mit drei Toren in Front - 21:18 (44.). Zudem zeigte sich nun Nationaltorwart Andreas Wolff von seiner besten Seite und nahm den Stuttgartern einige Würfe weg. Alles lief allerdings nicht rund bei den Schleswig-Holsteiner: Die Siebenmeterschwäche kehrte zurück, Sprenger (52.) und auch Rune Dahmke (54.) scheiterten. Auch ein Grund, warum die Schwaben noch einmal herankamen. In der letzten Minute verkürzte Felix Lobedank auf 24:25 für die Gäste. Es begann das große Zittern bei den THW-Fans, doch ihr Team brachte den Sieg über die Zeit.

Kiel - Stuttgart 25:24 (12:15) Tore für Kiel: Vujin (6), Bylik (4), Nilsson (3), Brozovic (3), Dahmke (3), Wiencek (3), Sprenger (2), Toft Hansen (1)

Stuttgart: Kraus (5), Weiss (3), Schagen (3), Schweikardt (3), Baumgarten (3), Lobedank (2), Orlowski (2), Celebi (2), Schimmelbauer (1)

Zuschauer: 10.285

