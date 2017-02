Stand: 22.02.2017 20:47 Uhr

Flensburg fertigt Hannover-Burgdorf ab

Die SG Flensburg Handewitt hat ihre Spitzenposition in der Handball-Bundesliga souverän behauptet. Im Nordduell gegen die TSV Hannover-Burgdorf feierten die Schleswig-Holsteiner am Mittwochabend einen nie gefährdeten 30:25 (15:12)-Erfolg. Aus der gut aufgelegten Mannschaft von Trainer Ljubomir Vranjes ragte Holger Glandorf noch heraus. Das Rückraum-Ass, das durch den Einsatz von Neuzugang Mark Bult zwischendurch entlastet wurde, lief richtig heiß und war nicht aufzuhalten. Der 33-Jährige war der beste Werfer seines Teams. Für Flensburg gab es zudem noch eine weitere gute Nachricht: Kreisläufer Jacob Heinl verlängerte seinen auslaufenden Vertrag um ein Jahr.

Glandorf: "Spiel gewonnen - absolut super!" NDR 2 - 22.02.2017 21:17 Uhr Autor/in: Koos,Thomas Die SG Flensburg-Handewitt hat ihre Tabellenführung in der Handball-Bundesliga gefestigt - mit einem 30:25 gegen die TSV Hannover-Burgdorf. Holger Glandorf war zufrieden.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

TSV-Torhüter Ziemer hält Partie offen

SG Flensburg-Handewitt - TSV Hannover-Burgdorf 30:25 (15:12) Tore für Flensburg: Glandorf (8), Eggert (7/5), Svan (5), Djordjic (3), Mahe (3), Gottfridsson (2), Bult (1), Toft Hansen (1)

Tore für die "Recken": Häfner (6), Kastening (5), Olsen (4), Lehnhoff (3/2), Böhm (2), Kalafut (2), Karason (1), Mortensen (1), Patrail (1)

Zuschauer: 5.900

Flensburg tat sich gegen Hannover-Burgdorf in der ersten Hälfte noch schwer. Die Mannschaft von Trainer Ljubomir Vranjes zog zwar mit drei Toren in Folge in der neunten Minute auf 6:3 davon, doch die Niedersachsen ließen sich nicht unterkriegen. So stand auch TSV-Keeper Martin Ziemer dem bestens aufgelegten Mattias Andersson auf der anderen Seite in nichts nach. Besonders sehenswert war, als der ehemalige deutsche Nationaltorhüter in der 18. Minute einen langen Pass seines schwedischen Gegenübers mit einem Sprint aus seinem Tor abfing und so den Treffer zum 9:9 von Timo Kastening vorbereitete. Die Flensburger haderten mit mehreren Schiedsrichter-Entscheidungen zu ihren Ungunsten - konnten sich zum Ende der Hälfte aber doch wieder absetzen.

SG souverän und mit individueller Klasse

Häfner: "Einfache Bälle weggeschmissen" NDR 2 - 22.02.2017 21:14 Uhr Autor/in: Koos,Thomas Die TSV Hannover-Burgdorf hat das Nordduell bei der SG Flensburg-Handewitt mit 25:30 verloren. Thomas Koos hat danach mit Kai Häfner gesprochen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Nach dem Seitenwechsel machten die Hausherren dort weiter, wo sie aufgehört hatten. Schnell war der Vorsprung auf fünf Tore ausgebaut, Anders Eggert traf zum 18:13 (34.). Die "Recken" versuchten sich an einer Antwort: Kastening verkürzte auf 16:19 (39.). Flensburg blieb nun aber am Drücker, spielte souverän und seine Klasse mit laufender Spieldauer immer mehr aus. Gegen Glandorf war an diesem Abend kein Kraut gewachsen, er traf in der 47. Minute bereits zum achten Mal. Spätestens, als Eggert den Vorsprung auf sieben Tore schraubte (25:18), war die Partie praktisch entschieden. Die Flensburger konnten sich am Ende sogar erlauben, einen Gang zurückzuschalten. Auch wenn das Coach Vranjes nicht gefiel.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 22.02.2017 | 22:40 Uhr