Kleiner Dämpfer für Flensburg in Magdeburg von Matthias Heidrich, NDR.de

Die SG Flensburg-Handewitt hat im Kampf um die deutsche Handball-Meisterschaft einen kleinen Rückschlag erlitten. Der Bundesliga-Spitzenreiter kam am Mittwochabend im Auswärtsspiel beim Fünften SC Magdeburg nicht über ein 26:26 (14:14) hinaus. Die Norddeutschen führen die Liga mit nunmehr vier Minuspunkten weiter vor dem THW Kiel (acht Minuspunkte) und den Rhein-Neckar Löwen (fünf) an.

Andersson in Weltklasse-Form

Magdeburg erwies sich von Beginn an als die erwartet schwere Aufgabe für die Flensburger. Die Gastgeber legten los wie die Feuerwehr, führten nach knapp drei Minuten mit 4:1. Die SG tat sich schwer zu ihrem Spiel zu finden, konnten sich aber auf Mattias Andersson verlassen. Der Schwede im Tor der Gäste schwang sich zu einer Weltklasse-Leistung auf und war der Hauptgrund dafür, dass der Spitzenreiter Magdeburg nicht enteilen ließ und zur Pause mit einem glimpflichen 14:14 in die Pause gehen konnte.

Weltmeister Mahé geht voran

Magdeburg - Flensburg 26:26 (14:14) Tore SC Magdeburg: Weber 7/3, Damgaard 6, Musche 5, Musa 3, Christiansen 2, Bezjak 1, O'Sullivan 1, Zelenovic 1

SG Flensburg-Handewitt: Svan 6, Glandorf 5, Mahé 5, Lauge Schmidt 4, Eggert 3/1, Toft Hansen 2, Heinl 1

Zuschauer: 6.800

Andersson war auch nach dem Seitenwechsel ein entscheidender Faktor im Spiel. Magdeburg war gefühlt das bessere Team, aber der Schwede nahm so viele Würfe der Hausherren weg, dass die Flensburger nach 39 Minuten 19:17 in Führung gehen konnten. Doch die im Gegensatz zur ersten Hälfte verbesserte SG konnte das Niveau nicht halten. Technische Fehler schlichen sich ein, Magdeburg hingegen drehte auf und lag zehn Minuten vor Schluss auf einmal mit drei Treffern vorn - 25:22. Flensburg blieb cool. Vor allem Weltmeister Kentin Mahé rief nun seine Klasse ab, brachte die Norddeutschen wieder zurück ins Spiel (25:25, 54.). Bitter für die SG: Anders Eggert vergab kurz vor Schluss die große Chance zum 27:26, scheiterte aber am großartig reagierenden Dario Quenstedt im SCM-Tor. So blieb es bei der leistungsgerechten Punkteteilung.

