Stand: 22.10.2017 16:40 Uhr

Flensburg gibt sich in Gummersbach keine Blöße von Matthias Heidrich, NDR.de

Die SG Flensburg-Handewitt hat das Aus im DHB-Pokal-Achtelfinale zu Hause gegen die Füchse Berlin gut weggesteckt. In der Bundesliga feierten die Schleswig-Holsteiner am Sonntag einen souveränen und zu keinem Zeitpunkt gefährdeten 29:25 (15:12)-Auswärtssieg beim VfL Gummersbach und können damit entspannt in die Länderspielpause gehen. Erst am 1. November geht es für die SG mit dem Champions-League-Heimspiel gegen Celje weiter.

Machulla greift in die Taktik-Trickkiste

Gummersbach - Flensburg 25:29 (12:15) Tore Gummersbach: Kopp (6), Baumgärtner (6), Zhukov (3), Becker (3), Preuss (2), Jager (2), von Gruchalla (1/1), Schroter (1), Feuchtmann Perez (1)

Flensburg: Mahé (7/2), Steinhauser (5), Wanne (4), Toft Hansen (4), Glandorf (4), Jeppsson (3/1), Zachariassen (1), Lauge Schmidt (1)

Zuschauer: 3.689

Nach etwas zähem Beginn spulten die Flensburger in Gummersbach ein solides Programm ab. Mit einer kompakten Deckung und einem diszipliniertem Positionsangriff hatte die SG die Gastgeber im Griff. Trainer Maik Machulla griff wegen der engen Personaldecke notgedrungen ab und zu in die Taktik-Trickkiste und nahm Torwart Mattias Andersson raus, um sieben gegen sechs im Angriff spielen zu können. Das zahlte sich desöfteren in Toren aus. Der französische Weltmeister Kentin Mahé überzeugte mit fünf Treffern in der ersten Hälfte. Die 15:12-Führung für die Schleswig-Holsteiner nach 30 Minuten ging in Ordnung.

Andersson bärenstark

Nach der Pause legten die Flensburger einen Zwischenspurt ein. Innerhalb von sieben Minuten gingen die Norddeutschen auf 21:14 weg. Gummersbach kämpfte sich noch einmal auf 21:24 (50.) heran, doch das Machulla-Team ließ sich davon nicht beeindrucken. Auch, weil Andersson bärenstark hielt. Der Schwede, der die SG nach dieser Saison verlassen wird, ließ die Gummersbacher ein ums andere Mal verzweifeln. Am Ende hatte der SG-Torwart zwölf Paraden gezeigt und damit den Grundstein für einen souveränen Auswärtssieg seines Teams gelegt.

Handball: Aus für Kiel und Flensburg NDR//Aktuell - 19.10.2017 14:00 Uhr Zwei Handball-Top-Teams mussten am Mittwoch bittere Niederlagen einstecken. Titelverteidiger THW Kiel verlor gegen Hannover-Burgdorf, Vorjahres-Finalist SG-Flensburg-Handewitt gegen Berlin.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 22.10.2017 | 18:05 Uhr