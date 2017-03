Stand: 29.03.2017 20:30 Uhr

Flensburg: Pflichtsieg vor den harten Brocken

Die SG Flensburg-Handewitt hat sich im Duell Erster gegen Letzter keine Blöße gegeben. Im Heimspiel gegen das Bundesliga-Schlusslicht HSC 2000 Coburg feierten die Schleswig-Holsteiner einen nie gefährdeten 37:29 (22:13)-Sieg. Für den Spitzenreiter war es der zwölfte Erfolg im zwölften Spiel in der "Hölle Nord". Die "Coburg-Pflichtübung" war für die Flensburger die vorerst letzte "leichte" Aufgabe. In den kommenden gut zwei Wochen hat die SG andere Kaliber vor der Brust: Bereits am Sonntag (19.30 Uhr) geht es zu Hause gegen Brest um den Einzug ins Champions-League-Viertelfinale. Danach folgt das Pokal-Final-Four in Hamburg mit dem Halbfinale gegen die Rhein-Neckar Löwen (8. April, 17.30 Uhr), ehe am Ostersonntag (16. April, 15 Uhr) die Liga-Auswärtspartie bei den Füchsen Berlin ansteht, wohl eine der letzten großen Hürden auf dem Weg zur möglichen Meisterschaft.

Vranjes bekommt den geforderten deutlichen Sieg

Flensburg - Coburg 37:29 (22:13) Tore Flensburg: Radivojevic (6), Svan Hansen (5), Glandorf (5), Mahé (5), Bult (4), Eggert (4/2), Zachariassen (3), Toft Hansen (2), Djordjic (2), Mogensen (1)

Tore Coburg: Büdel (7/1), Kirveliavicius (6), Cossbau (5/1), Harmandic (4), Wucherpfennig (4), Weber (2), Riehn (1).

Zuschauer: 6.024

"Ich will ein ordentliches Spiel sehen und einen deutlichen Sieg. Ausruhen können wir alle im Sommer", hatte SG-Trainer Ljubomir Vranjes vor der Partie gesagt und seine Schützlinge hatten verstanden. Nach knapp sechs Minuten führten sie mit 6:1. Ein klares Signal an das Liga-Schlusslicht, dass es hier und heute keine Sensation geben würde. Ganz im Gegenteil: Die Flensburger waren sichtlich darum bemüht, ihre ohnehin schon komfortable Tordifferenz, die im Titelrennen noch wichtig werden könnte, weiter zu verbessern. Zur Pause lagen die Norddeutschen mit neun Toren in Führung. Und sie ließen auch in den zweiten 30 Minuten nur selten nach, obwohl Vranjes kräftig durchwechselte. Am Ende waren es zwei Tore mehr für die SG als beim 35:24 im Hinrundenduell kurz vor Weihnachten. Bogdan Radivojevic steuerte als bester Flensburger Werfer sechs Treffer bei.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 29.03.2017 | 22:40 Uhr