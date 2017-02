Stand: 28.02.2017 16:03 Uhr

Häfner: "Hannover fühlt sich gut und richtig an"

Nationalspieler Kai Häfner bleibt dem Handball-Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf erhalten. Der Europameister von 2016 verlängerte seinen ursprünglich bis zum 30. Juni 2018 laufenden Vertrag vorzeitig bis 2020. "Es erfüllt uns schon ein wenig mit Stolz, wenn sich ein Spieler mit der Qualität von Kai dazu entscheidet, seinen Vertrag bei uns zu verlängern. Sportlich muss man zu ihm nichts sagen, die Leistungen und die Ergebnisse in den zurückliegenden Jahren sprechen eine eindeutige Sprache", wird Trainer Jens Bürkle auf der Homepage der "Recken" zitiert. "Die Entscheidung für Hannover fühlt sich gut und richtig an", sagte Häfner.

Die "Recken" planen den großen Wurf 28.02.2017 15:33 Uhr Autor/in: Koos, Thomas Seit 2009 spielt die TSV Hannover-Burgdorf in der Handball-Bundesliga. Manager Benjamin Chatton plant den nächsten Schritt: Unter anderem soll die größere Arena mehr genutzt werden.







Chatton: Das Ziel ist Europa

Die Verlängerung mit dem 27-Jährigen ist nur ein Baustein der Entwicklung, die die Niedersachsen in den kommenden Jahren nehmen wollen. Manager Benjamin Chatton, der jüngst seinen Vertrag bis 2022 verlängerte, will mit dem Club raus aus dem Mittelmaß. 2009 stieg die TSV Hannover-Burgdorf in die Bundesliga auf, seitdem gelang einmal (2013) die Qualifikation für den EHF-Cup. In den europäischen Wettbewerb will Chatton den Club dauerhaft führen: "Die Vision ist, Spitzenhandball in Hannover zu etablieren und wenn möglich auch mal Richtung Spitzengruppe der Bundesliga und nach Europa zu schauen", sagte der 35-Jährige dem NDR Hörfunk. Dafür müssten die Rahmenbedingungen angepasst werden: Größere Halle, mehr Zuschauer, mehr Attraktivität - das ist Chattons Anspruch. Die aktuelle Spielstätte am Maschsee mit 4.460 Zuschauern wird zunehmend zu klein, immer häufiger weichen die "Recken" daher in die mehr als 9.000 Zuschauer fassende Arena auf dem EXPO-Gelände aus. Der Zuschauer-Schnitt von derzeit 5.000 gibt Chatton Recht.

Häfner: "Wir können hier einiges erreichen"

Häfner, der 2014 von der HBW Balingen-Weilstetten zur TSV wechselte, will an dieser Entwicklung teilhaben: "Ich habe große Lust darauf, mit den "Recken" in Europa mitzumischen. Wo wir nach der Hinrunde in der Tabelle standen, fühlte sich sehr gut an und ich hoffe, dass wir das auch in der Rückrunde bestätigen können. Wir haben hier beste Voraussetzungen, um erfolgreichen Handball zu spielen und ich sehe für uns noch weitere Entwicklungsmöglichkeiten. Wir haben in den nächsten Jahren eine spannende Mannschaft, mit der wir einiges erreichen können", erklärte der Linkshänder.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 28.02.2017 | 16:25 Uhr