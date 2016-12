Stand: 26.12.2016 19:04 Uhr

HSV Hamburg stellt Drittliga-Zuschauerrekord auf

Der Handball Sport Verein Hamburg hat einen Zuschauerrekord für ein Spiel in der Dritten Liga aufgestellt. Beim 37:32 (17:16) über den DHK Flensborg waren am Montag 8.555 Besucher in der Mehrzweckhalle im Volkspark. Nach Vereinsangeben war die Begegnung die weltweit best besuchte Drittliga-Partie überhaupt. Die bisherige Bestmarke stand bei 3.500 Zuschauern. "Dieser Tag ist unbezahlbar", erklärte HSV-Kapitän Sebastian Bütow nach der Partie via Hallenmikrofon.

Schwalb: "Wir sind im Aufbau"

Die bis dato letzte Partie in der Arena hatte der Ex-Bundesligist am 27. Dezember 2015 gegen Frisch Auf Göppingen (36:24) bestritten. Einen knappen Monat später wurde der deutsche Meister von 2011 und Champions-League-Sieger von 2013 wegen Insolvenz vom Erstliga-Spielbetrieb abgemeldet. Im neuen Jahr geht es für den Tabellendritten aus der Hansestadt mit dem Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft des SC Magdeburg weiter. Dann soll die Aufholjagd auf Tabellenführer HSG Norderstedt/Henstedt-Ulzburg und den TSV Altenholz fortgesetzt werden. Ein Zweitliga-Aufstieg ist für Vizepräsident Martin Schwalb jedoch keine Pflicht: "Wir sind zwar ein Leistungssportverein, aber wir sind im Aufbau.

