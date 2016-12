Stand: 27.12.2016 11:19 Uhr

HSV Hamburg jubelt über Sieg und Zuschauerrekord

Ziemlich genau ein Jahr nach dem letzten Bundesligaspiel war es für die HSV-Handballer ein bisschen wie früher: Das 37:32 (17:16) gegen den DHK Flensborg sahen am Montag 8.555 Besucher in der Mehrzweckhalle im Volkspark. Der Handball Sport Verein Hamburg stellte damit einen Zuschauerrekord für ein Spiel in der Dritten Liga auf, nach Vereinsangeben war die Begegnung die weltweit best besuchte Drittliga-Partie überhaupt. Die bisherige Bestmarke stand bei 3.500 Zuschauern. "Dieser Tag ist unbezahlbar", erklärte HSV-Kapitän Sebastian Bütow nach der "Handball-Party" via Hallenmikrofon. "Für uns war das heute das schönste Weihnachtsgeschenk. Für alle einfach ein super Erlebnis", sagte Coach Jens Häusler.

Schröder: "Einfach nur genossen"

Die bis dato letzte Partie in der Arena hatte der Ex-Bundesligist am 27. Dezember 2015 gegen Frisch Auf Göppingen (36:24) bestritten. Einen knappen Monat später wurde der deutsche Meister von 2011 und Champions-League-Sieger von 2013 wegen Insolvenz vom Erstliga-Spielbetrieb abgemeldet. "Da waren wir am Boden. Aber wir sind auferstanden und neu gestartet, und ich habe das hier einfach nur genossen", sagte Stefan Schröder. Der Weltmeister von 2007 ist als einziger von den alten Stars noch dabei und jubelte: "Wir haben uns mit diesem Spiel ein Denkmal gesetzt."

Sportsenator Grote: "Hohe Glaubwürdigkeit"

Für Hamburgs Sportsenator Andy Grote sind die Handballer das interessanteste Projekt der Stadt: "Dieser Verein hat einfach eine hohe Glaubwürdigkeit. Es wächst jetzt organisch und hat diesen Support, weil es ehrlich ist und total breit aufgestellt." Vorbei die Zeiten, als Mäzen Andreas Rudolph das Schicksal des Bundesligisten allein in den Händen hielt. Beim Neuaufbau rennen die Fans dem ehemaligen Champions-League-Sieger fast die Bude ein. Der Zuschauerschnitt lag schon vor dem Rekordspiel bei rund 2.700 - und das in der Dritten Liga. "Die Menschen wollen auch ein Statement für Hamburg setzen. Hamburg ist gut für Spitzensport, und da ist der Handball ein Teil davon", sagte Vizepräsident Martin Schwalb.

Aufstieg keine Pflicht

Im neuen Jahr geht es für den Tabellendritten aus der Hansestadt mit dem Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft des SC Magdeburg weiter. Dann soll die Aufholjagd auf Tabellenführer HSG Norderstedt/Henstedt-Ulzburg und den TSV Altenholz fortgesetzt werden. Ein Zweitliga-Aufstieg ist für Schwalb jedoch keine Pflicht: "Wir sind zwar ein Leistungssportverein, aber wir sind im Aufbau. Ein Durchmarsch ist völlig unrealistisch. Bei uns spielt ja nicht Harry Potter, wir können nicht zaubern." Vom sportlichen Saisonverlauf hängt indes wohl auch ab, ob es möglicherweise eine Wiederholung in der Arena im Volkspark geben kann. Die weiteren Heimspiele finden wie schon die bisherigen in der Sporthalle Hamburg statt.

