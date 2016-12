Stand: 23.12.2016 09:34 Uhr

HSV Hamburg - Weltrekord zum Weihnachtsfest von Christian Görtzen, NDR.de

"Ganze Kerle statt halber Weihnachtsgans" - so lautet das Motto, mit dem der Handball Sportverein Hamburg in der Stadt auf großen Plakaten Werbung betreibt für das Heimspiel am zweiten Weihnachtstag (17 Uhr) gegen den DHK Flensborg. Das Ziel der Kampagne ist längst erreicht. Die Hansestädter werden in jedem Fall einen neuen Zuschauerrekord für die Dritte Liga aufstellen. Der HSV spricht selbst von einem Weltrekord. 7.000 Tickets sind im Vorverkauf für das Duell mit dem Dänischen Handballklub bereits abgesetzt worden. Die bisherige Bestmarke datiert vom 16. März 2013, an jenem Tag besuchten 3.500 Zuschauer das Heimspiel des aktuellen Bundesligisten HSC 2000 Coburg gegen die DJK Rimpar Wölfe.

HSV Handballer vor Weltrekord-Versuch Hamburg Journal - 22.12.2016 19:30 Uhr Die HSV Handballer wollen am 2. Weihnachtstag einen Weltrekord aufstellen - für das bestbesuchte Drittliga-Spiel in der Geschichte. 3.500 Zuschauer brauchen sie dafür.







4,67 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Rückkehr als Fingerzeig

Für den Rekordversuch kehrt der HSV in die 13.000 Zuschauer fassende Arena im Hamburger Volkspark zurück, dorthin also, wo der Verein bis zum Zwangsabstieg der Bundesliga-Mannschaft am 20. Januar dieses Jahres seine Heimspiele ausgetragen hat. Einiges hat sich seitdem geändert: Das ehemals zweite Team ist nach der Auflösung des Star-Ensembles Aushängeschild und Hoffnung zugleich, Spielstätte ist nun die rustikale Sporthalle Hamburg, und nach Jahren des Prassens dank der Zuwendungen des Mäzens Andreas Rudolph hat unter Präsident Marc Evermann und Vize Martin Schwalb längst Sparsamkeit Einzug gehalten. Durch die einmalige Rückkehr in die Arena will der HSV jedoch auch unter Beweis stellen, dass er Ziele hat, dass es wieder nach oben gehen soll, am besten irgendwann zurück in die Bundesliga. "Die Nachfrage ist weiterhin enorm. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, den Oberrang ebenfalls zu öffnen, um den Anfragen aller Fans gerecht werden zu können", sagt Evermann.

Schröder: "Unermessliche Vorfreude"

Einen Anflug von Traurigkeit ob der Erinnerungen befürchtet Stefan Schröder nicht. Er war nach dem Zwangsabstieg der einzige aus der Riege der namhaften Bundesliga-Spieler, die sich sofort dazu bereit erklärten, der damals zweiten Mannschaft zum Aufstieg in die Dritte Liga zu verhelfen. "Nein, ich denke nicht, dass ich wehmütig werden könnte. Für mich ist die Rückkehr positiv. Das Spiel ist etwas ganz Besonderes, schließlich haben wir fast auf den Tag genau vor einem Jahr dort das letzte Heimspiel in der Bundesliga bestritten. Die Vorfreude bei mir steigt ins Unermessliche", sagte Schröder im Gespräch mit NDR.de. Am 27. Dezember 2015 bezwang der HSV, der elf Tage zuvor den Insolvenzantrag gestellt hatte, Frisch Auf Göppingen vor 10.206 Zuschauern mit 36:24.

HSV Hamburg schon mit acht Minuspunkten

Am vergangenen Wochenende fehlte Rechtsaußen Schröder seinem Trainer Jens Häusler wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel. Prompt gab es eine 33:34-Niederlage beim Abstiegskandidaten SG VTB Altjührden. Der HSV ist mit 22:8 Punkten Tabellendritter, der Rückstand auf Spitzenreiter HSG Nord Henstedt-Ulzburg beträgt schon sechs Minuspunkte. Somit ist der nächste Aufstieg, von dem so mancher Fan träumt, schon ein gutes Stück entfernt.

Für Matthias Hahn, den Trainer von DHK Flensborg, ist das überraschend. "Dass Hamburg zu diesem Zeitpunkt schon acht Minuspunkte haben würde, damit hatte ich definitiv nicht gerechnet. Nun ist es ein Zweikampf zwischen Henstedt-Ulzburg und Altenholz. Der HSV hat sich ein bisschen ins Aus geschossen", sagte der 51 Jahre alte Ex-Nationalspieler, der von 1994 bis 2004 für die SG Flensburg-Handewitt spielte - zusammen mit einem damals sehr jungen Schröder. Beide verließen nach dem Gewinn der Meisterschaft das Team.

Wiedersehen mit Ex-Mitspieler Hahn

"Stefan war damals sehr unbekümmert. Er hat vieles richtig gemacht in seinem Leben. Es ist aller Ehren wert, dass er dem Verein helfen will", sagte der gebürtige Warnemünder über den aus Schwerin stammenden Schröder. In seinem Team sei die Vorfreude auf das Rekordspiel groß. "Ich freue mich darüber, dass meine Spieler so etwas erleben dürfen. Entscheidend wird sein, wie sie mit der Kulisse klarkommen werden", sagte Hahn. Zu den Heimspielen kommen zwischen 400 und 500 Zuschauer. An die Arena in Hamburg haben die Schleswig-Holsteiner gute Erinnerungen: Im Mai 2015 gewannen sie dort durch ein 33:29 gegen die SG Kleenheim den DHB-Amateurpokal.

Schröder sieht Team im Soll

Schröder weiß natürlich um die Favoritenrolle im Weihnachtsspiel gegen den DHK, der im Hinspiel in Flensburg mit 30:21 bezwungen wurde. Unter Erfolgsdruck befinde sich die Mannschaft gleichwohl nicht. "Wir stehen als Dritter sehr gut da. Man muss doch bedenken, dass wir Aufsteiger sind, dass wir uns als Team in der neuen Spielklasse erst richtig finden mussten. Wir sind da im Soll. Da kann uns keiner einen Vorwurf machen", sagte der Linkshänder, der einst mit 21 Treffern im Bundesligaspiel gegen den Stralsunder HV einen noch immer bestehenden Torrekord in der Bundesliga aufstellte. In der Arena im Volkspark war das, im Juni 2009. Lange ist es her.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 22.12.2016 | 19:30 Uhr