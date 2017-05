Stand: 01.05.2017 15:13 Uhr

Glandorf fällt erneut mehrere Monate aus

Handball-Nationalspieler Holger Glandorf bleibt das Verletzungspech treu. Der 34 Jahre alte Rückraumspieler der SG Flensburg-Handewitt zog sich beim Sieg seines Teams in Leipzig eine schwerwiegende Verletzung am Daumen zu und muss deshalb mehrere Monate pausieren. Glandorf war schon in der Anfangsphase an einem Gegenspieler hängengeblieben und musste kurz darauf von Trainer Ljubomir Vranjes ausgewechselt werden. Der Linkshänder fehlt der SG damit in der Bundesliga-Schlussphase. Als Tabellen-Zweiter haben die Norddeutschen es noch in der eigenen Hand, Spitzenreiter Rhein-Neckar Löwen zu verdrängen und zum zweiten Mal nach 2004 den Titel an die Förde zu holen. Ab 28. Mai treffen die beiden Top-Teams in Flensburg aufeinander.

Immer wieder schwere Verletzungen

Glandorf hat während seiner Karriere immer wieder mit schweren Verletzungen zu kämpfen gehabt. 2012 hatte der Linkshänder nach einer Ferseninfektion gar sein Karriereende befürchten müssen. Erst nach mehreren Operationen konnte er wieder spielen. Im Dezember 2014 zog sich Glandorf im Derby gegen den THW Kiel einen Riss der Achillessehne zu und musste anschließend erneut mehrere Monate pausieren.

