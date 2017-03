Stand: 02.03.2017 14:28 Uhr

Flensburgs Wiedersehen mit alten Bekannten von Jan Kirschner, NDR.de

Spiele gegen dänische Mannschaften haben in Flensburg immer einen besonderen Charakter. Dann stehen die dänischen Akteure der SG Flensburg-Handewitt besonders im Fokus, dann strömen noch mehr skandinavische Handball-Fans als sonst in die Halle. Am Sonnabend (17.30 Uhr) geht es gegen BSV Bjerringbro-Silkeborg. Michael Knudsen (2005-2014) und Sören Rasmussen (2010-2014), einst viele Jahre im SG-Trikot, kehren erstmals seit ihrem Wechsel 2014 zum jütländischen Verein an die alte Wirkungsstätte zurück. Geschenke dürfen sie allerdings nicht erwarten. "Ich gönne meinem Heimatclub das Achtelfinale, die Punkte müssen sie sich aber anderswo holen", sagt Rasmus Lauge. Der Flensburger erlernte in Bjerringbro das Handball-ABC, ehe er sich ab 2013 an die Herausforderung "Bundesliga" herantraute.

Ende einer strapaziösen Woche

Weitere Informationen mit Audio Kiel verliert in Magdeburg, Flensburg marschiert Kiel kann seine Titel-Träume in der Handball-Bundesliga wohl begraben. Der THW verlor in Magdeburg in der Schlusssekunde, während Tabellenführer Flensburg-Handewitt Minden deklassierte. mehr

Die sportliche Aufgabe für Flensburg ist klar: Mit Siegen gegen den dänischen Meister und am kommenden Mittwoch gegen Schaffhausen wäre der vierte Rang in der Gruppe A der Champions League abgesichert. Dann würde es am 11. März im ungarischen Veszprém zu einem Endspiel um den dritten Platz kommen. Die Rahmenbedingungen sind aber nicht die besten. Der Bundesliga-Tabellenführer ist erst am Donnerstagmorgen von einer fünftägigen Tour aus Barcelona und Minden zurückgekehrt. "Das ist schon extrem“, sagt Geschäftsführer Dierk Schmäschke. "Der Rhythmus und die Reisen lassen im Moment vor jeder Aufgabe nur ein Training zu, um sich vorzubereiten." Die SG muss auf Tobias Karlsson (Sehneneinriss), Johan Jakobsson (schwere Gehirnerschütterung), Ivan Horvat (Trainingsrückstand) und Mark Bult (erst ab dem Achtelfinale spielberechtigt) verzichten. Thomas Mogensen, der zuletzt wegen einer Kopfverletzung pausieren musste, wärmte sich am Mittwoch beim 41:17-Rekordsieg in Minden mit seiner Mannschaft auf und steht wieder zur Verfügung.

Vorsicht ist geboten

Der dänische Meister kommt mit Rückenwind an die nur zwei Stunden entfernte Flensburger Förde. Der überraschende 24:21-Erfolg beim THW Kiel öffnete wieder die Tür, als Tabellensechster ins Achtelfinale zu springen. Ausgerechnet die beiden ehemaligen SG-Spieler waren die entscheidenden Kräfte: Torwart Rasmussen wehrte 17 Kieler Würfe ab, Knudsen traf sieben Mal. "Die SG ist dennoch haushoher Favorit", sagt der Kreisläufer, der in insgesamt 363 Partien 1.097 Tore für Flensburg geworfen hat. "Vielleicht besteht eine Möglichkeit, wenn die SG nicht hundertprozentig fokussiert ist. Nach unserem Sieg in Kiel wird das aber wohl kaum der Fall sein."

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 04.03.2017 | 22:40 Uhr