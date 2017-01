Stand: 16.01.2017 14:12 Uhr

Flensburgs Vranjes will Freigabe für Veszprém

Ein Abschied von Ljubomir Vranjes aus Flensburg wird immer wahrscheinlicher. Der Coach des Bundesliga-Tabellenführers soll die SG-Verantwortlichen um die Freigabe gebeten haben. Diesen Schluss lassen Vranjes' Aussagen in einem Interview mit "handball-world.com" zu. Schon Mitte Dezember war bekannt geworden, dass der ungarische Spitzenclub Veszprém um die Dienste des Schweden buhlt. Vranjes hatte das Interesse bestätigt, vor einem Monat aber auch erklärt: "Ich liebe Flensburg-Handewitt, ich werde das nicht so einfach verlassen."

"Ich habe keine Macht in der Sache"

Nun scheinen die Wechselabsichten konkreter geworden zu sein: "Ich habe mit der SG darüber gesprochen, und man kann es vielleicht so ausdrücken, dass ich um meine Freigabe gebeten habe. Aber ich habe keine Macht in dieser Sache, die hat nur die SG Flensburg-Handewitt", sagte Vranjes in einem Interview mit "handball-world.com". Vranjes ist seit 2010 Trainer in der Fördestadt, zuvor war er von 2006 bis 2009 als Rückraumspieler im SG-Trikot aktiv. Im September 2015 wurde sein Vertrag bis 2020 verlängert. Eine Ausstiegsklausel gibt es nicht. "Ein Wechsel würde sehr teuer werden", erklärte SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke dem "sh:z"-Medienhaus.

"Ich weiß, was ich bei der SG habe"

Vranjes ließ aber auch durchblicken, dass er nicht allzu traurig wäre, wenn ihm die SG den Wechsel nach Ungarn verweigern würde: "Ich kann nur sagen, dass mich das Angebot von Veszprém interessiert, gleichzeitig bin ich aber auch daran interessiert, bei der SG zu bleiben. Ich weiß, was ich bei der SG habe und ich weiß nicht, was ich bekomme. Zudem ist mir meine Familie sehr wichtig und auch da muss es passen. Aber auch die Belastung in der Handball-Bundesliga ist ein Thema, das auf dieser Liste steht."

Weitere Informationen Ljubomir Vranjes: Der etwas andere Trainer Ljubomir Vranjes war ein Weltklasse-Handballspieler. Heute trainiert der Schwede die SG Flensburg-Handewitt und geht neben seinem Beruf einem ganz besonderen Hobby nach. mehr 8 Bilder Coach und Fotograf: Vranjes' Lieblingsfotos Im Hauptberuf ist Ljubomir Vranjes Handballtrainer bei der SG Flensburg-Handewitt. Der Schwede ist aber auch ein ausgezeichneter Fotograf. Hier eine Auswahl seiner Lieblingsbilder. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 16.01.2017 | 14:25 Uhr